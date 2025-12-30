  1. Inicio
El presupuesto general del ejercicio fiscal 2025 ascendió a L440,727.2 millones

El presupuesto ha sido ampliado en L9,819.4 millones a la fecha y seguirá vigente para el próximo año, al no aprobar el Congreso Nacional el presupuesto general 2026

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2026 a las 16:55 -
  • Álvaro Mejía
La Secretaría de Finanzas va publicando el avance de la ejecución presupuestaria.
Tegucigalpa, Honduras

Previo a concluir este año, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025 ascendió a 440,727.2 millones de lempiras, reflejando una ampliación de 9,819.4 millones a la fecha.

Así lo constató LA PRENSA, de conformidad a lo divulgado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) y que hasta ayer se había ejecutado el 89.15%, equivalente a 392,904.4 millones de lempiras.

Más de 40,000 millones de lempiras quedarán como saldo al cierre del presente ejercicio fiscal. Mientras que por la no aprobación del proyecto del presupuesto 2026, el actual instrumento de desarrollo quedará vigente, tal como ha venido pasando durante el cuatrienio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

El nuevo Congreso Nacional deberá de darle el respectivo trámite legislativo al presupuesto 2026. De los ocho grupos de gasto del presupuesto 2025, la mitad reportaron una ejecución mayor al 90%, destacándose servicios personales con egresos de L107,651.8 millones.

El pasado 12 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó Presupuesto General 2026 por L469,249 millones. El nuevo presupuesto contempla L104,000 millones en inversión pública.

