El presupuesto general del ejercicio fiscal 2025 ascendió a L440,727.2 millones

Tegucigalpa, Honduras

Previo a concluir este año, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025 ascendió a 440,727.2 millones de lempiras, reflejando una ampliación de 9,819.4 millones a la fecha.

Así lo constató LA PRENSA, de conformidad a lo divulgado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) y que hasta ayer se había ejecutado el 89.15%, equivalente a 392,904.4 millones de lempiras.