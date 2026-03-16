Tomás Zambrano anuncia que nombrará comisión para mediar crisis en Guanaja

Tegucigalpa, Honduras

Según detalló, la delegación legislativa se reunirá con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), además de trasladarse a la isla para dialogar directamente con los candidatos a alcalde de los partidos Nacional y Liberal.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , anunció este lunes a través de su cuenta de X que nombrará una comisión especial de diputados para atender la crisis política en el municipio de Guanaja , Islas de la Bahía.

“El objetivo es buscar una solución al conflicto político en Guanaja que permita devolver la armonía y la paz a la comunidad. Haremos lo que sea necesario para que la tranquilidad y la hermandad regresen a Guanaja”, expresó el titular del Legislativo.

Las declaraciones de Zambrano surgen luego de los hechos violentos registrados el pasado domingo durante el proceso electoral en la isla. El Consejo Nacional Electoral anunció la reprogramación de las elecciones municipales en Guanaja tras múltiples incidentes en centros de votación.

De acuerdo con el organismo electoral, la repetición del proceso requiere la participación de todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Sin embargo, la jornada fue suspendida debido a obstrucciones, actos de violencia y la falta de condiciones de seguridad para votantes, personal y material electoral.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la escuela pública Cristóbal Colón, donde funcionaban varias JRV, específicamente de la número 13,425 a la 13,430. El centro educativo fue incendiado en medio de disturbios protagonizados por simpatizantes de los partidos en contienda.

Testigos señalaron que un grupo de personas que mantenía tomada la escuela habría provocado el incendio antes de permitir su entrega para el desarrollo de las elecciones.

Los enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal se registraron desde tempranas horas del domingo en distintos sectores del municipio, generando un ambiente de alta tensión política que obligó a suspender el proceso electoral.