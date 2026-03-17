Congreso y Unah revisan plan de expansión académica

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) revisaron este martes los avances del proyecto de expansión académica, una de las primeras iniciativas aprobadas por el Legislativo al inicio del actual período, orientada a ampliar la cobertura de educación superior en distintas regiones del país. La reunión de trabajo fue encabezada por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y Odir Fernández, rector de la Unah, quien presentó el estado actual del plan, que ya cuenta con una estructura definida y una proyección presupuestaria.

“El día de hoy hemos sostenido una reunión con el señor presidente del Congreso con el fin de conocer los avances que hemos tenido como universidad en los procesos de expansión”, expresó Fernández. Añadió que la institución mantiene disposición para acompañar iniciativas académicas en todo el territorio nacional. El proyecto contempla la expansión universitaria hacia nueve departamentos: Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro, según el decreto aprobado por el Poder Legislativo el pasado 26 de enero. Expansión en regiones priorizadas De acuerdo con el rector, ya se reportan avances en zonas como La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, específicamente en Brus Laguna y Puerto Lempira, donde se prevé iniciar procesos de atención estudiantil. Asimismo, detalló que en San Marcos, Ocotepeque, y en Gracias, Lempira, existen condiciones para ampliar la oferta académica. En el departamento de Valle, en tanto, aún se trabaja en la identificación de espacios físicos necesarios para implementar el proyecto. Fernández explicó que la expansión no se limitará a programas de licenciatura, sino que también incluirá estudios de posgrado en distintas regiones del país. “La universidad está en la condición no solamente de aperturar licenciaturas, sino de apuntar a maestrías y doctorados en las diferentes regiones”, afirmó.

Desafíos presupuestarios