Trabajadores se movilizan para conmemorar el 1 de mayo en Honduras

TEGUCIGALPA

En el marco del Día Internacional del Trabajador, miles de hondureños salieron este viernes a las calles en distintas ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales, reducción del costo de vida y mayor atención del Estado a las necesidades sociales. Sindicatos, gremios y organizaciones sociales iniciaron marchas pacíficas en la capital y otras regiones, portando pancartas y consignas que reflejan las demandas de la clase trabajadora.

Entre las principales destacan el aumento salarial, la reducción en los precios de los combustibles, así como medidas urgentes para frenar el encarecimiento de la canasta básica, que continúa afectando a miles de familias. Exigieron además el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, entre otras demandas. Otra de las consignas que marcó la jornada fue el llamado a una mayor inclusión social y laboral, especialmente para sectores históricamente excluidos, así como el respeto a los derechos laborales y la estabilidad en el empleo.

Cabe destacar que las movilizaciones en las distintas ciudades de Honduras se desarrollaron bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional.

Políticos de Libre intentaron acaparar protagonismo