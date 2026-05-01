Espinel indica quién es el favorito al título con fuerte dardo para Motagua y Real España

Tegucigalpa, Honduras.

Además, señala a Motagua y Real España como los favoritos a quedarse con el título, debido a que quedaron por encima de Olimpia ; eso sí, buscará amargarles la existencia.

Espinel fue claro al mencionar que, en su peor torneo, Olimpia solo quedó a dos puntos del primer lugar, que es Real España , y que ahora en la triangular comienza el verdadero torneo para el León.

Eduardo Espinel dio unas picantes declaraciones tras terminar en el tercer lugar del Torneo Clausura 2026 con Olimpia . El uruguayo habló en zona mixta y envió un dardo a Motagua luego de perder el liderato en la última jornada ante los Lobos de UPNFM , quienes ya estaban eliminados del campeonato.

Se cierra con una victoria en casa ante Platense

"Sí, lo necesitábamos no solo desde lo futbolístico, sino desde lo anímico. Estamos contentos por esto y ahora hay que descansar para el próximo partido, donde no hay margen de error".

¿Cómo está su equipo para jugar cada tres días en la triangular?

"Sí, está todo el equipo disponible; terminamos sin suspensiones y buscaremos la constante de seguir así. Trataremos de recuperarnos en cada partido y ver qué jugadores nos pueden rendir".

En el peor torneo de Olimpia, donde hay crisis, quedaron a dos puntos del líder. ¿Qué mensaje se le puede enviar tras esto?

"El mensaje que podemos mandar es que, sumando los dos campeonatos del año, somos el equipo que gana la tabla; eso indica algo. Somos el equipo que hace más goles y, sí, estamos expuestos a la crítica... hay muchas cosas positivas, y más considerando que no hubo preparación. Es lógico el lugar donde terminamos, pero al final no es tan malo ni tan bueno, ni los que están arriba (Real España y Motagua) son tan buenos; se pueden hacer varias conjeturas. Nuestro objetivo es ser campeón".

Al que es favorito para ganar el torneo (Motagua), lo terminan bajando en la última jornada.

"El favorito terminó arriba de nosotros. Según lo que han dicho, es el favorito para ganar el campeonato y parece que es el equipo a vencer. Nosotros, desde la humildad y teniendo poco juego como dicen muchos, vamos a ver si podemos vencer a ese equipo que es el Dream Team".

¿Quién es el favorito?

"Ustedes ya lo dijeron. Hay dos arriba de nosotros, pero en la tabla anual tenemos ventaja; cuando se mide todo en un año, somos el más goleador. Nosotros, desde la humildad, buscaremos una nueva copa".

¿Quién juega mejor?

"Los que están arriba de nosotros; por algo están allá".

¿Inicia el verdadero torneo para Olimpia?

"Sí, en las definiciones es donde hay que poner todo lo que hay que poner. Lo que espero son los rivales. Esto es Olimpia y, desde que estoy aquí, solo sirve ganar; somos el equipo más grande de Centroamérica".