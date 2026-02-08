Unah no tiene fondos para crear nuevos campus universitarios

Tegucigalpa, Honduras

Ejecutar el decreto aprobado por el Congreso Nacional (CN) para la creación de nuevos campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) requerirá una inversión aproximada de 750 millones de lempiras. Aunque ya fue sancionado por el presidente de la República, Nasry Asfura, el pasado 27 de enero, durante su toma de posesión, su implementación enfrenta un futuro incierto debido a la falta de recursos en la máxima casa de estudios. El ambicioso proyecto de expansión busca ampliar la cobertura de la educación superior en el país.

Las autoridades universitarias han señalado que, si bien la iniciativa tiene como fin llevar la educación superior a más regiones, su ejecución representa un reto institucional significativo. Los nuevos campus estarían ubicados en los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.

Tres desafíos clave