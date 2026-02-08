Unah no tiene fondos para crear nuevos campus universitarios

Ejecutar el decreto aprobado por el Congreso Nacional (CN) para la creación de nuevos campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) requerirá una inversión aproximada de 750 millones de lempiras.
Aunque ya fue sancionado por el presidente de la República, Nasry Asfura, el pasado 27 de enero, durante su toma de posesión, su implementación enfrenta un futuro incierto debido a la falta de recursos en la máxima casa de estudios.
El ambicioso proyecto de expansión busca ampliar la cobertura de la educación superior en el país.
Las autoridades universitarias han señalado que, si bien la iniciativa tiene como fin llevar la educación superior a más regiones, su ejecución representa un reto institucional significativo.
Los nuevos campus estarían ubicados en los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.
Tres desafíos clave
El decreto debe abordarse desde tres ejes fundamentales: el financiero, el académico y el de infraestructura, indicaron las autoridades de la Unah.
En cuanto al aspecto financiero, fueron categóricos al afirmar que actualmente no es posible asumir el mandato del decreto, ya que la universidad no recibe el 6% de la asignación presupuestaria que establece el artículo 161 de la Constitución de la República.
Según estimaciones preliminares, cada nuevo centro de estudios requiere una inversión operativa anual de al menos 122 millones de lempiras. Dado que el decreto establece la creación de al menos seis centros, se necesitarían alrededor de 750 millones de lempiras adicionales para ponerlos en funcionamiento.
Eduardo Gross, secretario ejecutivo de Administración y Finanzas de la Unah, explicó que la institución debería recibir aproximadamente 16,000 millones de lempiras anuales, pero en la actualidad solo percibe la mitad de ese monto: cerca de 8,000 millones de lempiras.
“Es necesario recalcar que en este momento no es posible asumir esta carga financiera, precisamente porque los recursos actuales no permiten atender directamente este decreto sin que el Estado realice la transferencia completa del 6 % constitucional; además de los recursos adicionales que se requieren”, afirmó Gross.
Estas declaraciones coinciden con las del rector de la Unah, Odir Fernández, quien recientemente señaló ante los medios de comunicación que, con los fondos actuales, lo aprobado por el Legislativo representa un gran desafío en todos los sentidos.
Fernández aseguró que la universidad está dispuesta a asumir el decreto, siempre que se cuente con las condiciones adecuadas y los plazos necesarios.