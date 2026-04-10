El último video de universitarios hondureños antes de morir ahogados en El Salvador

El Salvador

Este viernes 10 de abril, se confirmó la muerte por ahogamiento de dos estudiantes de la Universidad Católica de Honduras (Unicah) en la playa Las Flores en La Libertad, El Salvador, mientras que un tercer joven permanece desaparecido.

Lo que inició como una enriquecedora experiencia de aprendizaje fuera de las fronteras nacionales terminó en una profunda tragedia para la comunidad universitaria de Honduras.

El grupo de estudiantes, pertenecientes al Campus Santa Rosa de Lima (Santa Rosa de Copán), se encontraba en territorio salvadoreño cumpliendo con una gira académica. Según el comunicado oficial de la institución, el accidente ocurrió luego de haber concluido sus actividades programadas, cuando los jóvenes aprovechaban un momento de esparcimiento.

Las víctimas fatales han sido identificadas como: Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus. Ambos eran estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. Sus cuerpos ya han sido recuperados por las autoridades locales de salvamento.

Un tercer estudiante, identificado como Olvin Alexander Mejía Solís, aún no ha sido localizado. Equipos de rescate en El Salvador mantienen las labores de búsqueda en la zona del incidente, mientras la comunidad universitaria permanece en vigilia y oración con la esperanza de hallarlo.

A través de un sentido comunicado, la Unicah expresó su dolor ante el suceso que enluta a la institución. "Como institución estamos acompañando a sus familiares y compañeros de facultad con cercanía, solidaridad y con todo el apoyo humano e institucional necesario", cita el documento.