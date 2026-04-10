Dos universitarios hondureños mueren ahogados y uno está desaparecido en El Salvador

Lo que inició como una enriquecedora experiencia de aprendizaje fuera de las fronteras nacionales terminó en una profunda tragedia para la comunidad universitaria de Honduras. Este viernes 10 de abril, se confirmó la muerte por ahogamiento de dos estudiantes de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) en una playa de El Salvador, mientras que un tercer joven permanece desaparecido.