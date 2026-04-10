¿Qué pasó con el caso de Nilcia Pérez, quien fue asesinada por su pareja en la Rodas Alvarado?

En una resolución que marca el inicio del proceso penal, un Juez de Letras Penal dictó Auto de Formal Procesamiento con la medida de Prisión Preventiva contra Alexis Humberto Hernández, señalado como el responsable del violento asesinato de su pareja, Nelci Pamela Chávez Pérez.
A Hernández se le imputa el delito de feminicio agravado, un cargo que, según el Código Penal hondureño, conlleva una de las penas más severas al tratarse de un crimen contra una mujer en un entorno de confianza.
Los hechos, que han conmocionado a la comunidad de la capital, ocurrieron la madrugada del pasado viernes 3 de abril en la colonia Modesto Rodas Alvarado.
Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la pareja se encontraba compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle principal del sector.
Alrededor de las 2:30 a.m., lo que inició como una reunión derivó en una acalorada discusión.
En medio del altercado, Hernández habría tomado un arma blanca tipo cuchillo para atacar repetidamente a Nelci Pamela.
Las múltiples heridas provocaron que la joven falleciera de manera instantánea en el lugar de los hechos.
Alexis se entregó horas después del crimen. Hernández se apersonó a las oficinas de la DPI junto a su abogado para confesar que le había quitado la vida a su pareja, lo que facilitó su detención inmediata.
Tras finalizar la audiencia inicial este viernes, el juez determinó que existen indicios suficientes para que el acusado permanezca privado de su libertad para evitar el riesgo de fuga. Alexis Hernández fue trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán.
La justicia hondureña ha programado la audiencia preliminar para el próximo miércoles 29 de abril a las 10:00 a.m., fecha en la que se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público.