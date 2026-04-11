Enfrentamiento en bajos de Baracoa deja un policía militar muerto

Un policía militar murió durante un enfrentamiento armado con supuestos miembros de bandas criminales en los bajos de Baracoa, Puerto Cortés, en horas de la madrugada de este sábado.
De acuerdo con informes oficiales de autoridades, varios enfrentamientos en las aldeas Campo Veracruz, Toloa y Las Chumbas sembraron terror entre pobladores anoche.
En Toloa murió Edgar Ronaldo López Castellanos, policía militar que era parte de los operativos contra supuestos pandilleros que operan en la zona. Además, dos policías militares estaban desaparecidos y fueron rescatados con vida la mañana de este día.
Una fuente militar informó a LA PRENSA que uno de los supuestos asesinos del policía fue capturado en horas de la mañana, aunque aún no ahondan en detalles relacionadas con esa operación.
Los pobladores de la región han manifestado que a diario viven enfrentamientos entre varias bandas que se disputan el territorio. Estructuras han colocado cámaras en lugares estratégicos para controlar a la población y ver cuándo llega los policías
Una zona de alto riesgo
En El Progreso y los bajos de Choloma, quedarse dejó de ser una opción. O se huye de las inundaciones o de la violencia.
En los antiguos campos bananeros, las comunidades ya no solo temen a los ríos: también viven bajo el asedio de grupos criminales que, con extorsiones, asesinatos e invasiones de tierras, han impuesto un clima de terror.
Los habitantes sufren una terrible ola de delincuencia desde el año pasado, pero desde febrero de 2026 la situación se volvió crítica, al punto que la noche del pasado 11 de marzo dos bandas que operan en la zona se enfrentaron a tiros. El resultado fueron cuatro jóvenes muertos.
En El Progreso, el crimen decide quién entra y quién sale. A qué hora y hacia dónde moverse.
“Estamos atemorizados; en las calles grupos de hasta 30 hombres armados paran los vehículos, los registran y nos han limitado a zonas donde tenemos que ir a trabajar a las fincas de palma africana, y de eso vivimos”, afirmó uno de los pobladores bajo condición de anonimato.
El entrevistado agregó que, como la mayoría de las personas se desplaza en motocicleta hacia las fincas, las bandas “nos revisan, nos quitan las pertenencias y hasta revisan los celulares. No podemos hacer nada más que obedecer, porque si no nos matan”.
Testimonios recabados por LA PRENSA Premium, que se desplazó a la comunidad tras la violenta masacre, señalan que en el sector opera la banda de Los Nandones, supuestamente aliada con la Mara Salvatrucha (MS-13). Este grupo criminal mantiene enfrentamientos con la banda de Los Cheles, que anteriormente se encargaba de impedir el ingreso de delincuentes a la zona. Las autoridades investigan si ambas estructuras protagonizaron el enfrentamiento registrado la noche del 11 de marzo.
Los integrantes de estas bandas manejan armas de grueso calibre, así como vehículos y logística para operar en la zona. Además, impiden el acceso incluso a los propietarios de las fincas de palma africana y a representantes de grandes empresas.