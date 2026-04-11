Enfrentamiento en bajos de Baracoa deja un policía militar muerto

San Pedro Sula.

Un policía militar murió durante un enfrentamiento armado con supuestos miembros de bandas criminales en los bajos de Baracoa, Puerto Cortés, en horas de la madrugada de este sábado. De acuerdo con informes oficiales de autoridades, varios enfrentamientos en las aldeas Campo Veracruz, Toloa y Las Chumbas sembraron terror entre pobladores anoche.

En Toloa murió Edgar Ronaldo López Castellanos, policía militar que era parte de los operativos contra supuestos pandilleros que operan en la zona. Además, dos policías militares estaban desaparecidos y fueron rescatados con vida la mañana de este día. Una fuente militar informó a LA PRENSA que uno de los supuestos asesinos del policía fue capturado en horas de la mañana, aunque aún no ahondan en detalles relacionadas con esa operación. Los pobladores de la región han manifestado que a diario viven enfrentamientos entre varias bandas que se disputan el territorio. Estructuras han colocado cámaras en lugares estratégicos para controlar a la población y ver cuándo llega los policías

Una zona de alto riesgo

En El Progreso y los bajos de Choloma, quedarse dejó de ser una opción. O se huye de las inundaciones o de la violencia. En los antiguos campos bananeros, las comunidades ya no solo temen a los ríos: también viven bajo el asedio de grupos criminales que, con extorsiones, asesinatos e invasiones de tierras, han impuesto un clima de terror.