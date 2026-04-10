Prodigioso músico sampedrano alcanzó tres licenciaturas, dos maestrías y un doctorado

Mario tuvo lo que muchos llamarían una infancia plena, no había lujos desbordantes, pero sí estabilidad, amor y tranquilidad. Vivía en una casa propia junto a sus padres y su hermana, en un hogar donde nunca faltó lo necesario. Sus padres trabajaban lo suficiente para sostener una vida digna, lejos de las angustias que años después se volverían comunes en muchas familias hondureñas.Eran otros tiempos, las maras y pandillas aún no pulsaban el ritmo del miedo entre la gente en los barrios y colonias, la delincuencia no dominaba las conversaciones ni eran el foco de las noticias, tampoco condicionaban los juegos de los menores. En aquellos años, entre finales de los 80 y buena parte de los 90, la calle era un territorio de libertad y tranquilidad.En la colonia Montefresco, Mario corría tras un balón de fútbol o lanzaba tiros improvisados en partidos de baloncesto con amigos que hoy son apenas recuerdos, pero que en su momento fueron su mundo entero junto a su familia.Si algo caló profundamente la vida de Mario fue el ambiente dentro de su casa, creció en una familia conservadora y guiada por la fe. Sus padres asistían a la iglesia con disciplina y devoción, y ese entorno espiritual moldeó no solo su carácter, sino también su sensibilidad.