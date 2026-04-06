Impulsan prohibir la circulación de vehículos de carga durante época de movilización masiva

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras anunció que enviará un proyecto orientado a prohibir la circulación de vehículos de carga durante períodos de alta movilización de personas, como medida preventiva para reducir accidentes viales en temporadas como Semana Santa, feriados largos y festividades nacionales. El anuncio fue realizado por el ministro de Comunicación de Casa Presidencial, José Augusto Argueta, junto al titular de Copeco, Reinaldo Sánchez, durante la presentación del informe oficial de incidencias registradas en el reciente feriado de Semana Santa.

Sánchez explicó que esta iniciativa surge a raíz del accidente vial ocurrido en el sector de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, donde la colisión entre un bus y una rastra dejó al menos nueve personas fallecidas y siete heridas. “Vamos a enviar un proyecto para prohibir la circulación de vehículos de carga para que no circulen en la época de movilizaciones masivas”, expuso el funcionario. En el balance general del feriado, las autoridades informaron que se registraron 18 muertes por sumersión, una persona desaparecida y 148 rescates realizados por los cuerpos de socorro en distintos puntos turísticos del país.