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Pichichi Liga Española: goleador anotó doblete y amenaza; duro revés a Mbappé

Mbappé en problemas: delantero anotó doblete y advierte en la pelea por el 'Pichichi'; así quedó la tabla de goleadores en la Liga Española 2025-2026.

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 10:05 -
  • Lesly Gutiérrez
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Mbappé corre riesgo en la cima: goleador marcó doblete y acorta más la distancia con el francés en la Liga Española.
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23. Toni Martínez (Alavés) -- Se fue en blanco en el empate 3-3 ante Real Sociedad. Se mantiene en la lista con 8 goles.
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22. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino no tuvo minutos en la derrota ante el Sevilla (1-2) y se queda con 8 anotaciones.
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21. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) -- El portugués tuvo minutos en el empate ante Alavés, pero se fue en blanco. Se mantiene en la lista con sus 8 anotaciones.
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20. Cucho Hernández (Real Betis) -- El delantero colombiano no anotó este domingo en el empate 1-1 ante el Osasuna y se queda con 8 goles en lo que va de la Liga Española.
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19. Akor Adams (Sevilla) -- El nigeriano anotó en el triunfo de su equipo ante el Atlético de Madrid este sábado y alcanzó los 8 goles.
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18. Gerard Moreno (Villarreal) -- Lleva 8 goles en lo que va de la Liga Española y este domingo se fue en blanco en el triunfo ante el Athletic Club por la jornada 31.
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17. Hugo Duro (Valencia) -- No anotó en esta jornada 31 tras tener minutos ante el Elche. Se queda con 9 anotaciones.
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16. Moleiro (Villarreal) -- El jugador español también cuenta con 9 goles tras la jornada 31.
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15. Vladyslav Vanat (Girona) -- Sufrió una dura lesión y dice adiós a la temporada. Dejó 9 goles durante su participación en la Liga Española.
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14. Georges Mikautadze (Villarreal) -- También tuvo acción este domingo y se mantiene en la tabla de goleadores. Lleva 9 tantos.
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13. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego fue titular ante el Sevilla, pero se fue en blanco. Lleva 10 tantos tras 31 jornadas en la Liga Española.
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12. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Tampoco pudo marcar en esta jornada 31 de la Liga Española y se queda con 10 tantos.
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11. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no anotó ante el Girona y se mantiene en la tabla con 11 tantos.
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10. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño está lesionado, por lo que se ha quedado estancado en la tabla de goleadores. Cuenta con 11 tantos en lo que va de la Liga Española.
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9. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Su equipo fue goleado este domingo por el Real Oviedo (0-3). Lleva 11 tantos.
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8. Lucas Boyé (Alavés) -- Anotó en el empate ante Real Sociedad y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar los 11 tantos.
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7. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español no tuvo minutos en esta jornada, por lo que se queda con 12 goles.
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6. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- No ha tenido su mejor cuota goleadora y este sábado no tuvo minutos ante Espanyol. El polaco lleva 12 tantos.
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5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español reapareció y marcó un doblete ante el Espanyol. Llegó a 14 goles en la Liga Española.
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4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil volvió a marcar y se mete en la pelea en la tabla de goleadores. Llegó a 15 tantos.
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3. Budimir (Osasuna) -- El jugador croata tampoco se quedó atrás y anotó de penal ante el Real Betis. Ahora tiene 16 tantos tras la jornada 31 de la Liga Española.
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2. Muriqi (Mallorca) -- El delantero kosovar va enserio y amenaza en la cima a Mbappé. Este domingó marcó un nuevo doblete en el triunfo ante el Rayo Vallecano (3-0); acorta distancias por el 'Pichichi' y da duro golpe al francés.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés no marcó en esta jornada 31 ante el Girona, por lo que se complica en la pelea por el Pichichi. Tiene 23 tantos y ahora solo lo separan dos goles de Muriqi.
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Así queda la tabla de goleadores de la Liga Española tras los partidos de la jornada 31.
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