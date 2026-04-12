Pichichi Liga Española: goleador anotó doblete y amenaza; duro revés a Mbappé

Mbappé corre riesgo en la cima: goleador marcó doblete y acorta más la distancia con el francés en la Liga Española.
23. Toni Martínez (Alavés) -- Se fue en blanco en el empate 3-3 ante Real Sociedad. Se mantiene en la lista con 8 goles.
22. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino no tuvo minutos en la derrota ante el Sevilla (1-2) y se queda con 8 anotaciones.
21. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) -- El portugués tuvo minutos en el empate ante Alavés, pero se fue en blanco. Se mantiene en la lista con sus 8 anotaciones.
20. Cucho Hernández (Real Betis) -- El delantero colombiano no anotó este domingo en el empate 1-1 ante el Osasuna y se queda con 8 goles en lo que va de la Liga Española.
19. Akor Adams (Sevilla) -- El nigeriano anotó en el triunfo de su equipo ante el Atlético de Madrid este sábado y alcanzó los 8 goles.
18. Gerard Moreno (Villarreal) -- Lleva 8 goles en lo que va de la Liga Española y este domingo se fue en blanco en el triunfo ante el Athletic Club por la jornada 31.
17. Hugo Duro (Valencia) -- No anotó en esta jornada 31 tras tener minutos ante el Elche. Se queda con 9 anotaciones.
16. Moleiro (Villarreal) -- El jugador español también cuenta con 9 goles tras la jornada 31.
15. Vladyslav Vanat (Girona) -- Sufrió una dura lesión y dice adiós a la temporada. Dejó 9 goles durante su participación en la Liga Española.
14. Georges Mikautadze (Villarreal) -- También tuvo acción este domingo y se mantiene en la tabla de goleadores. Lleva 9 tantos.
13. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego fue titular ante el Sevilla, pero se fue en blanco. Lleva 10 tantos tras 31 jornadas en la Liga Española.
12. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Tampoco pudo marcar en esta jornada 31 de la Liga Española y se queda con 10 tantos.
11. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no anotó ante el Girona y se mantiene en la tabla con 11 tantos.
10. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño está lesionado, por lo que se ha quedado estancado en la tabla de goleadores. Cuenta con 11 tantos en lo que va de la Liga Española.
9. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Su equipo fue goleado este domingo por el Real Oviedo (0-3). Lleva 11 tantos.
8. Lucas Boyé (Alavés) -- Anotó en el empate ante Real Sociedad y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar los 11 tantos.
7. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español no tuvo minutos en esta jornada, por lo que se queda con 12 goles.
6. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- No ha tenido su mejor cuota goleadora y este sábado no tuvo minutos ante Espanyol. El polaco lleva 12 tantos.
5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español reapareció y marcó un doblete ante el Espanyol. Llegó a 14 goles en la Liga Española.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil volvió a marcar y se mete en la pelea en la tabla de goleadores. Llegó a 15 tantos.
3. Budimir (Osasuna) -- El jugador croata tampoco se quedó atrás y anotó de penal ante el Real Betis. Ahora tiene 16 tantos tras la jornada 31 de la Liga Española.
2. Muriqi (Mallorca) -- El delantero kosovar va enserio y amenaza en la cima a Mbappé. Este domingó marcó un nuevo doblete en el triunfo ante el Rayo Vallecano (3-0); acorta distancias por el 'Pichichi' y da duro golpe al francés.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés no marcó en esta jornada 31 ante el Girona, por lo que se complica en la pelea por el Pichichi. Tiene 23 tantos y ahora solo lo separan dos goles de Muriqi.
Así queda la tabla de goleadores de la Liga Española tras los partidos de la jornada 31.