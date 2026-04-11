FIFA propina bofetada a Irán: tomó esta decisión a dos meses del Mundial 2026

“Si se acepta, la participación de Irán en el Mundial estará asegurada. Sin embargo, la FIFA aún no ha ⁠respondido (...) Como ministro de Deportes, junto con ⁠la Federación Iraní de Fútbol, mantendremos ⁠a la selección preparada para el Mundial. No obstante, la decisión final la ⁠tomará nuestro Gobierno“, remarcó.