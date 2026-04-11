FIFA propina bofetada a Irán: tomó esta decisión a dos meses del Mundial 2026

La FIFA no ha cedido a las presiones y le da un plantón a Irán a dos meses del comienzo del Mundial 2026. Gianni Infantino tomó una decisión con la selección iraní que celebra Donald Trump.
A pesar del recurso de evitar pisar Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio, Infantino ha rechazado la posibilidad de que prospere y obligará a la Selección de Irán a ceñirse al calendario que estaba programado si quiere participar en la junta mundialista.
Durante semanas, la Federación de Futbol de Irán pidió insistentemente a la FIFA cambiar las sedes de los partidos de la selección iraní a otro país para no ir a Estados Unidos en su disputa con el presidente estadoudiense Donald Trump.
La federación iraní ha estado presionando para trasladar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial desde Estados Unidos a México, alegando la participación militar estadounidense junto a Israel en los ataques que desencadenaron la guerra actual en la región.
La FFIRI dijo en marzo que estaba en conversaciones con la FIFA sobre un cambio de sede, mientras que el Ministerio de Deportes iraní prohibió a las selecciones nacionales y a los equipos deportivos viajar a países que considera hostiles hasta nuevo aviso.
“Nuestra solicitud a la FIFA para trasladar los partidos de Irán de Estados Unidos a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta”, dijo Donyamali a la agencia estatal de noticias turca Anadolu.
“Si se acepta, la participación de Irán en el Mundial estará asegurada. Sin embargo, la FIFA aún no ha respondido (...) Como ministro de Deportes, junto con la Federación Iraní de Fútbol, mantendremos a la selección preparada para el Mundial. No obstante, la decisión final la tomará nuestro Gobierno“, remarcó.
“La posibilidad de que Irán participe en los partidos del Mundial en Estados Unidos es muy baja. Pero, si se proporcionan las garantías de seguridad pertinentes, nuestro Gobierno tomará la decisión sobre la participación de Irán en el Mundial”, destacó el funcionario.
Esta postura se dio luego de que Donald Trump dijera el pasado 12 de marzo que la selección de futbol de Irán es "bienvenida" en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".
"La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió en la red Truth Social en dicha ocasión.
Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo la semana pasada que Irán disputaría sus partidos según lo previsto.
Y la confirmación oficial la ha hecho Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien dijo que la FIFA decidió mantener las sedes originales de los partidos de la Copa Mundial 2026, descartando así la posibilidad de que la Selección de Irán dispute sus encuentros de fase de grupos en territorio mexicano.
La mandataria mexicana explicó que la decisión fue abordada en su más reciente reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que se analizó la propuesta de trasladar los partidos de Irán a México.
"La FIFA decidió finalmente que los partidos no pueden trasladarse de sus sedes originales", declaró Sheinbaum. Desde el punto de vista de la FIFA, esto habría supuesto "un enorme esfuerzo logístico", según apostilló la máxima mandataria del Gobierno mexicano.
“La FIFA decidió que no podrían cambiarse los partidos de las sedes originales”, afirmó Sheinbaum, al destacar que ello generaría complicaciones logísticas. La presidenta mexicana reiteró que esa “decisión la tomó la FIFA”.
La Selección de Irán debe disputar todos sus partidos del Grupo G del Mundial 2026 en territorio estadounidense: frente Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y ante Egipto en Seattle.
El origen del conflicto se remonta a febrero de 2026, cuando un ataque conjunto de EE. UU. e Israel acabó con la vida del líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jameneí.
Ante esto, Irán solicitó formalmente a la FIFA trasladar sus partidos de la fase de grupos de suelo estadounidense a México. No obstante, el organismo presidido por Gianni Infantino ha rechazado tajantemente cualquier cambio en el calendario definitivo.
Además, Gianni Infantino señaló que no habrá problema alguno para que los juegos de Irán se lleven a cabo de la mejor manera en Estados Unidos.
Donald Trump amenazó días atrás con "aniquilar" a la civilización iraní por completo como estrategia para conseguir sus objetivos en la negociación con el régimen. Una amenaza genocida clara y directa por parte del presidente de Estados Unidos que mantuvo al mundo en vilo durante horas e incluso especulando con la posibilidad de un ataque con armas atómicas en Irán.