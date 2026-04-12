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Real Madrid no perdona y le informa: "No seguirás en el equipo"

Surge bombazo en el equipo merengue de cara a la vuelta de cuartos de final de la Champions League donde enfrentará al Bayern Múnich.

Real Madrid no perdona y le informa: No seguirás en el equipo
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Bombazo en el Real Madrid de cara a la vuelta ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League.
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Real Madrid debe de remontar el 1-2 sufrido en la ida ante Bayern Múnich y la tarea no será fácil ya que debe de hacerlo en Alemania para seguir con el objetivo de poder conquistar la UEFA Champions League.
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Prensa española ha revelado en las últimas horas que en Real Madrid ya tomaron la decisión que uno de los integrantes de la plantilla ya sabe que no seguirá para la próxima campaña.
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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya le comunicó a uno de los integrantes del equipo que no va a seguir.
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La meta en Real Madrid era competir por la Copa del Rey, luchar por LaLiga y avanzar lo máximo posible en la Champions League. No obstante, esos objetivos se fueron diluyendo con el paso de los meses.
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El primer golpe llegó en la Copa del Rey, donde el equipo fue eliminado por el Albacete Balompié. En el torneo local, la distancia con el FC Barcelona se ha ampliado, mientras que en la Champions la situación es delicada tras la derrota 2-1 en la ida frente al Bayern Munich.
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Bajo este panorama, Álvaro Arbeloa ya tiene claro que no seguirá al frente del equipo una vez finalice la temporada.
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Mantenerse en el banquillo del Real Madrid nunca fue una tarea sencilla, y el transcurso de la temporada terminó por confirmarlo.
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A pesar de contar con cierto respaldo dentro del club, la decisión está tomada.
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Incluso, su continuidad en el filial tampoco está asegurada, ya que el técnico español tendría en mente iniciar un nuevo proyecto lejos de la institución.
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Desde su llegada, el equipo ha mostrado altibajos marcados: ha protagonizado remontadas y triunfos destacados, pero también ha sufrido tropiezos importantes en LaLiga, como el empate 1-1 ante el Girona FC y otras derrotas que lo han relegado en la tabla.
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Esta irregularidad ha provocado que el Madrid dependa casi exclusivamente de la Champions, un escenario que hoy luce complicado.
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Por ahora, el Real Madrid mantiene una postura oficial de silencio y niega negociaciones, argumentando que la temporada sigue en curso.
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Sin embargo en España ya se informa de que Arbeloa recibió la noticia de que no sigue en Real Madrid.
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Cabe recordar que Álvaro Arbeloa llegó al primer equipo como una solución de emergencia tras la salida de Xabi Alonso, en un contexto complicado para el club. Sin embargo, pese a la confianza depositada, el técnico no logró consolidar un proyecto sólido ni mantener regularidad en los resultados.
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