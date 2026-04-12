  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

¿Murió Angélica María? Esto se sabe

Los fanáticos de la 'Novia de México' reaccionaron preocupados tras los rumores de su fallecimiento

¿Murió Angélica María? Esto se sabe
1 de 10

Durante las últimas horas la noticia sobre el supuesto fallecimiento de la famosa actriz y cantante mexicana Angélica María conocida como la 'Novia de México', encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se viralizara un video en las redes sociales.
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
2 de 10

El material causó especial preocupación debido a que fue difundido como información de "última hora", afirmando en un primer momento que la querida interprete habría muerto recientemente a los 81 años de edad.
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
3 de 10

Sin embargo, resulta que se trata de un video hecho con ayuda de inteligencia artificial creado con la intención de generar desinformación y pánico entre los usuarios de las redes.
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
4 de 10

Fórmula que ha sido replicada en múltiples videos de TikToka fin de ganar visualizaciones.

¿Murió Angélica María? Esto se sabe
5 de 10

El rumor sobre la supuesta muerte de Angélica María cobró aún más fuerza luego de que un segundo video se volviera viral en las redes, mismo en donde se afirmó que la cantante abría cancelado todos sus compromisos públicos luego de no haber resistido a "un duro golpe", señalando que incluso sería trasladada a su "última morada" tras "perder la batalla".
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
6 de 10

No obstante, resulta que se trata de otro video con información falsa, pues hasta el momento tanto Angélica María como su equipo de trabajo y su familia no han emitido ningún comunicado que confirme que la cantante padezca algún problema de salud, así como de alguna cancelación para su próximo show de su gira ‘La Despedida’ con Enrique Guzmán que se llevará a cabo el viernes 17 de abril en Tijuana.
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
7 de 10

Angélica María, conocida como “La Novia de México”, es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Latinoamérica, con una trayectoria que abarca más de seis décadas en la música, el cine, la televisión y el teatro.
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
8 de 10

Nacida el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos, pero criada en México, inició su carrera desde muy temprana edad en la época dorada del cine mexicano, participando en diversas producciones infantiles que marcaron el comienzo de una carrera ascendente.
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
9 de 10

Con el paso de los años, logró consolidarse como actriz en películas y telenovelas, destacando por su carisma y versatilidad frente a las cámaras.
¿Murió Angélica María? Esto se sabe
10 de 10

En la década de 1960, Angélica María alcanzó el estrellato internacional gracias a su incursión en la música, especialmente en el movimiento juvenil conocido como el rock and roll en español. Temas como “Eddy, Eddy” y “A dónde va nuestro amor” la posicionaron como un ícono juvenil, conquistando a millones de seguidores en toda América Latina.
Cargar más fotos