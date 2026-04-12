¿Murió Angélica María? Esto se sabe

No obstante, resulta que se trata de otro video con información falsa, pues hasta el momento tanto Angélica María como su equipo de trabajo y su familia no han emitido ningún comunicado que confirme que la cantante padezca algún problema de salud, así como de alguna cancelación para su próximo show de su gira ‘La Despedida’ con Enrique Guzmán que se llevará a cabo el viernes 17 de abril en Tijuana.