¿Murió Angélica María? Esto se sabe

Durante las últimas horas la noticia sobre el supuesto fallecimiento de la famosa actriz y cantante mexicana Angélica María conocida como la 'Novia de México', encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se viralizara un video en las redes sociales.
El material causó especial preocupación debido a que fue difundido como información de "última hora", afirmando en un primer momento que la querida interprete habría muerto recientemente a los 81 años de edad.
Sin embargo, resulta que se trata de un video hecho con ayuda de inteligencia artificial creado con la intención de generar desinformación y pánico entre los usuarios de las redes.
Fórmula que ha sido replicada en múltiples videos de TikToka fin de ganar visualizaciones.
El rumor sobre la supuesta muerte de Angélica María cobró aún más fuerza luego de que un segundo video se volviera viral en las redes, mismo en donde se afirmó que la cantante abría cancelado todos sus compromisos públicos luego de no haber resistido a "un duro golpe", señalando que incluso sería trasladada a su "última morada" tras "perder la batalla".
No obstante, resulta que se trata de otro video con información falsa, pues hasta el momento tanto Angélica María como su equipo de trabajo y su familia no han emitido ningún comunicado que confirme que la cantante padezca algún problema de salud, así como de alguna cancelación para su próximo show de su gira ‘La Despedida’ con Enrique Guzmán que se llevará a cabo el viernes 17 de abril en Tijuana.
Angélica María, conocida como “La Novia de México”, es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Latinoamérica, con una trayectoria que abarca más de seis décadas en la música, el cine, la televisión y el teatro.
Nacida el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos, pero criada en México, inició su carrera desde muy temprana edad en la época dorada del cine mexicano, participando en diversas producciones infantiles que marcaron el comienzo de una carrera ascendente.
Con el paso de los años, logró consolidarse como actriz en películas y telenovelas, destacando por su carisma y versatilidad frente a las cámaras.
En la década de 1960, Angélica María alcanzó el estrellato internacional gracias a su incursión en la música, especialmente en el movimiento juvenil conocido como el rock and roll en español. Temas como “Eddy, Eddy” y “A dónde va nuestro amor” la posicionaron como un ícono juvenil, conquistando a millones de seguidores en toda América Latina.