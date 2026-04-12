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Hallan en playas de La Ceiba cuerpo de un adulto; investigan las causas de muerte

La víctima fue identificada como Víctor Velásquez, quien en vida era conocido por trabajar en una lavandería de la zona

Hallan en playas de La Ceiba cuerpo de un adulto; investigan las causas de muerte

El hombre fue identificado como Víctor Velásquez, de 55 años.

 Foto: redes sociales
La Ceiba, Atlántida.

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo flotando cerca de la orilla en la playa Sea View, en el sector de Barra del Sea Verde, en La Ceiba.

La víctima fue identificada como Víctor Velásquez, de 55 años, quien en vida era conocido por trabajar en una lavandería de la ciudad y residir en el barrio La Isla.

El hallazgo fue reportado a las autoridades, y posteriormente miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras realizaron la recuperación del cuerpo.

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Al lugar también se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes llevaron a cabo el levantamiento cadavérico e iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte. El cuerpo será sometido a una autopsia por parte de Medicina Forense, la cual permitirá determinar si se trata de una muerte accidental o si hubo participación de terceros.

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Redacción La Prensa
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