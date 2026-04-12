Hallan en playas de La Ceiba cuerpo de un adulto; investigan las causas de muerte

La Ceiba, Atlántida.

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo flotando cerca de la orilla en la playa Sea View, en el sector de Barra del Sea Verde, en La Ceiba.

La víctima fue identificada como Víctor Velásquez, de 55 años, quien en vida era conocido por trabajar en una lavandería de la ciudad y residir en el barrio La Isla.

El hallazgo fue reportado a las autoridades, y posteriormente miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras realizaron la recuperación del cuerpo.