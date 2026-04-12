Empresario Iván Pérez fue precandidato a alcalde de Omoa por el Partido Nacional

El reconocido empresario del sector turismo, Iván Pérez Suazo, fue asesinado este domingo en la aldea de Masca, municipio de Omoa, Cortés, región norte de Honduras.
Pérez era activista político y en las elecciones primarias de marzo de 2025 participó como precandidato a la alcaldía de Omoa por el Partido Nacional.
Además, era líder comunitario conocido ampliamente por su participación en proyectos de desarrollo local en la aldea de Masca y en otros sectores de Omoa.
De acuerdo con información preliminar, sujetos armados llegaron hasta el lugar donde se encontraba y le dispararon en reiteradas ocasiones.
El ataque se produjo en su propia vivienda, donde también tenía su negocio (un restaurante). Pérez perdió la vida de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas.
El ahora fallecido también se desempeñó como juez municipal. En redes sociales publicaba videos de obras que impulsaba en diversas comunidades de Omoa.
Se conoció que Pérez ya había sido víctima de la violencia anteriormente, tras sufrir un atentado el 26 de julio de 2020, cuando recibió varios disparos, logrando sobrevivir.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni reportan personas capturadas por este hecho.
Pobladores de Masca han expresado su consternación por el asesinato de Iván Pérez Suazo y exigen a las autoridades esclarecer el hecho y llevar a los responsables ante la justicia.
"Increíble lo que le hicieron a mi hermano y en su propio negocio, años de lucha para que vengan a matarlo. Espero atrapen a los delincuentes que lo hicieron", escribió en redes sociales Joaquín Pérez, hermano del empresario ultimado en Omoa.