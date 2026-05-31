Hallan cadáver de un hombre en plena carretera hacia San Francisco de Yojoa

San Francisco de Yojoa.

Las autoridades policiales fueron alertadas este domingo sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a un costado de la carretera que comunica las comunidades de Oropéndolas y San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés.

Según la información preliminar, la víctima aún no ha sido identificada. Se trata de una persona del sexo masculino que vestía una camisa blanca y un pantalón oscuro al momento de ser encontrada. El cadáver fue localizado por pobladores de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo a la orilla de la vía.