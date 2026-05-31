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Hallan cadáver de un hombre en plena carretera hacia San Francisco de Yojoa

El cuerpo de un hombre fue identificadoeste domingo a un costado de la carretera que conecta las comunidades de Oropéndolas y San Francisco de Yojoa, en Cortés

Hallan cadáver de un hombre en plena carretera hacia San Francisco de Yojoa

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y procedieron a acordonar el área.
San Francisco de Yojoa.

Las autoridades policiales fueron alertadas este domingo sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a un costado de la carretera que comunica las comunidades de Oropéndolas y San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés.

Según la información preliminar, la víctima aún no ha sido identificada. Se trata de una persona del sexo masculino que vestía una camisa blanca y un pantalón oscuro al momento de ser encontrada. El cadáver fue localizado por pobladores de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo a la orilla de la vía.

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Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena mientras se desarrollaban las primeras investigaciones. Posteriormente, personal de Medicina Forense, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas de la muerte ni han revelado detalles que permitan establecer la identidad de la víctima. Las investigaciones continúan en curso para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho y dar con información que permita identificar al fallecido.

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Redacción La Prensa
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