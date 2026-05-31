Selección de Honduras podría sufrir otra baja para el amistoso ante Argentina

Tegucigalpa, Honduras.

Se encienden las alarmas en Selección Nacional de Honduras previo al juego amistoso ante la Argentina por la fecha FIFA de junio y es que en las próximas horas se podría estar confirmando una nueva baja de cara al compromiso.

Se trata del lateral izquierdo Darlin Mencía, quien en el último semestre al elevado notablemente su nivel y eso a hecho que sea un titular indiscutible con su club y que en la H tenga constantes llamados.

Sin embargo, este domingo mientras se disputaba el compromiso entre el Atlético Juventud de Las Piedras por y el Montevideo Wanders, catracho de 23 años tuvo que ser sustituido a los 22 minutos por una lesión.