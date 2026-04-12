Frente a su madre matan a una joven en el barrio Lempira de Comayagüela

Una mujer murió de forma violenta este domingo. El crimen se registró en el barrio Lempira de Comayagüela, zona central de Honduras.
La víctima respondía al nombre de Sarai Flores, de 21 años de edad. Según informes preliminares, el crimen ocurrió durante la madrugada, cuando cuatro sujetos que cubrían sus rostros con pasamontañas entraron en la vivienda de la joven.
Los sicarios obligaron a Flores a salir de la vivienda y, una vez en la vía pública, le dispararon en repetidas ocasiones ante la mirada impotente de su madre.
Tras cometer el asesinato, los hechores huyeron del lugar con rumbo desconocido. En la escena del crimen, los peritos forenses y agentes de investigación recolectaron al menos siete casquillos de bala, los cuales servirán como evidencia en el proceso investigativo.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para realizar el levantamiento correspondiente y comenzar con las pesquisas.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado pistas sobre el paradero de los criminales ni se ha establecido una hipótesis clara sobre el móvil de este ataque que enluta nuevamente a una familia hondureña.
El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue capitalina para la autopsia de ley.