Frente a su madre matan a una joven en el barrio Lempira de Comayagüela

Comayagüela

Una mujer murió de forma violenta este domingo. El crimen se registró en el barrio Lempira de Comayagüela, zona central de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Sarai Flores, de 21 años de edad. Según informes preliminares, el crimen ocurrió durante la madrugada, cuando cuatro sujetos que cubrían sus rostros con pasamontañas entraron en la vivienda de la joven.

Los sicarios obligaron a Flores a salir de la vivienda y, una vez en la vía pública, le dispararon en repetidas ocasiones ante la mirada impotente de su madre.