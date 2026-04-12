Capturan a presunto sicario del cártel del Diablo en Sulaco

Un presunto integrante del denominado cártel del Diablo fue capturado en las últimas horas por autoridades policiales en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
El detenido, identificado como Carlos Daniel Palma Murillo, alias Caloco, sería un supuesto sicario vinculado directamente a esta organización delictiva.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el individuo figuraría entre los hombres de confianza del cabecilla del grupo criminal. Fue detenido en la aldea Plan del Chancho y se le supone responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.
Durante el operativo de captura, los agentes lograron el decomiso de un arma de fuego tipo rifle sin marca ni serie, así como once bolsas plásticas con supuesta marihuana.
Las autoridades indicaron que la captura se realizó mediante acciones de inteligencia y seguimiento, con el objetivo de debilitar las redes de sicariato y narcotráfico que mantienen en zozobra a comunidades del departamento de Yoro, particularmente en Sulaco.
¿Cómo opera el cártel del Diablo y quién es su verdadero líder?
Según informes policiales, el cártel del Diablo es una estructura criminal dedicada a actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsión, homicidios y sicariato, con fuerte presencia en distintas zonas de Yoro.
Según una investigación de LA PRENSA Premium, el verdadero cabecilla de esta organización sería Yonatan Estrada, un individuo con antecedentes en estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en México.
No obstante, el rostro más visible del grupo ha sido Esteban Gumercindo Ferrera, alias El Diablo, quien ha aparecido en videos difundidos en redes sociales y es considerado el segundo al mando dentro de la organización.
A esta estructura se le atribuyen múltiples hechos violentos ocurridos en el departamento de Yoro, entre ellos la masacre de cinco hombres registrada el 13 de marzo de 2026 en la aldea El Espino, en Sulaco, producto de disputas territoriales entre bandas criminales.
Asimismo, el grupo ha sido señalado por crímenes de extrema violencia, como el asesinato de la ciudadana Flor Marisela Matute, cuyo caso generó conmoción tras la difusión de un video en el que se le daba muerte como parte de amenazas del cártel.
El cártel del Diablo también ha protagonizado acciones destinadas a infundir temor, incluyendo la difusión de mensajes y videos en redes sociales, así como la simulación de la muerte de su cabecilla para confundir a las autoridades.