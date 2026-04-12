Capturan a presunto sicario del cártel del Diablo en Sulaco

Yoro, Honduras

Un presunto integrante del denominado cártel del Diablo fue capturado en las últimas horas por autoridades policiales en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

El detenido, identificado como Carlos Daniel Palma Murillo, alias Caloco, sería un supuesto sicario vinculado directamente a esta organización delictiva.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el individuo figuraría entre los hombres de confianza del cabecilla del grupo criminal. Fue detenido en la aldea Plan del Chancho y se le supone responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.

Durante el operativo de captura, los agentes lograron el decomiso de un arma de fuego tipo rifle sin marca ni serie, así como once bolsas plásticas con supuesta marihuana.

Las autoridades indicaron que la captura se realizó mediante acciones de inteligencia y seguimiento, con el objetivo de debilitar las redes de sicariato y narcotráfico que mantienen en zozobra a comunidades del departamento de Yoro, particularmente en Sulaco.