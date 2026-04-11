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Encuentran el cuerpo de Olvin Mejía, el tercer estudiante hondureño ahogado en El Salvador

Las autoridades salvadoreñas confirmaron la identidad del cuerpo hallado entre las playas San Diego y Las Flores como Olvin Alexander Mejía Solís

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Las autoridades salvadoreñas confirmaron que el cuerpo encontrado entre las playas San Diego y Las Flores corresponde a Olvin Alexander Mejía Solís, uno de los tres universitarios hondureños ahogados.

 Foto: Redes sociales
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La Fuerza Armada de El Salvador detalló que a las 12:47 de este sábado fue encontrado, a una milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, el cuerpo de un joven que sería el estudiante hondureño desaparecido.

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Cuatro horas después, autoridades de El Salvador confirmaron: "La víctima ha sido identificada como Olvin Alexander Mejía Solís, de 20 años, de nacionalidad hondureña”.

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De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó durante labores de búsqueda en la zona costera, donde el día anterior ocurrió el incidente que también involucró a los universitarios Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero. Sus cuerpos ya fueron retornados a Honduras, donde sus familias les darán el último adiós.

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El hecho ocurrió la tarde del viernes 10 de abril, cuando un grupo de 41 estudiantes de la Universidad Católica de Honduras realizaba una gira académica en El Salvador.

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El suceso ocurrió cuando los jóvenes, originarios del campus Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa de Copán, habían finalizado sus actividades programadas y se encontraban en un momento de recreación.

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El cuerpo de Fredy Valle y Alexis Romero fueron recuperados de inmediato, mientras que el paradero de Olvin permanecía desconocido.

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Por ello, las autoridades salvadoreñas iniciaron operativos de búsqueda, logrando localizarlo la tarde de hoy, también sin vida.

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Según información preliminar, los tres estudiantes ingresaron al mar en la playa Las Flores, donde fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

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Mientras tanto, se espera que las autoridades inicien el proceso para retornar a Honduras el cuerpo de Olvin Mejía, para que su familia pueda darle el último adiós y cristiana sepultura.

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