Encuentran el cuerpo de Olvin Mejía, el tercer estudiante hondureño ahogado en El Salvador

Las autoridades salvadoreñas confirmaron que el cuerpo encontrado entre las playas San Diego y Las Flores corresponde a Olvin Alexander Mejía Solís, uno de los tres universitarios hondureños ahogados.
La Fuerza Armada de El Salvador detalló que a las 12:47 de este sábado fue encontrado, a una milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, el cuerpo de un joven que sería el estudiante hondureño desaparecido.
Cuatro horas después, autoridades de El Salvador confirmaron: "La víctima ha sido identificada como Olvin Alexander Mejía Solís, de 20 años, de nacionalidad hondureña”.
De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó durante labores de búsqueda en la zona costera, donde el día anterior ocurrió el incidente que también involucró a los universitarios Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero. Sus cuerpos ya fueron retornados a Honduras, donde sus familias les darán el último adiós.
El hecho ocurrió la tarde del viernes 10 de abril, cuando un grupo de 41 estudiantes de la Universidad Católica de Honduras realizaba una gira académica en El Salvador.
El suceso ocurrió cuando los jóvenes, originarios del campus Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa de Copán, habían finalizado sus actividades programadas y se encontraban en un momento de recreación.
El cuerpo de Fredy Valle y Alexis Romero fueron recuperados de inmediato, mientras que el paradero de Olvin permanecía desconocido.
Por ello, las autoridades salvadoreñas iniciaron operativos de búsqueda, logrando localizarlo la tarde de hoy, también sin vida.
Según información preliminar, los tres estudiantes ingresaron al mar en la playa Las Flores, donde fueron arrastrados por el fuerte oleaje.
Mientras tanto, se espera que las autoridades inicien el proceso para retornar a Honduras el cuerpo de Olvin Mejía, para que su familia pueda darle el último adiós y cristiana sepultura.