Más de cien pruebas contra Gilbert Reyes, sospechoso de la muerte de tres mujeres en Roatán

El juicio oral y público contra Gilbert Reyes, señalado por los delitos de femicidio agravado y dos asesinatos, ha sido programado para desarrollarse del 13 al 17 de abril de 2026.
Durante estas jornadas, los fiscales presentarán una masiva carga probatoria que incluye testimonios, documentos, pericias técnicas y evidencia audiovisual.
Entre las pruebas clave destacan los análisis de extracción de información y vaciados telefónicos, comparaciones de huellas dactilares y estudios balísticos que vinculan al imputado con la escena del crimen.
El proceso enfrenta un reto logístico debido a que el traductor asignado se recusó recientemente. Ante esta situación, el tribunal espera una pronta resolución judicial para designar a un nuevo intérprete, garantizando así el debido proceso, dado que Reyes ha manifestado que no habla español.
El estadounidense es el principal sospechoso de haber acabado con la vida de María Antonia Cruz, Dione Beatriz Solórzano y Nikendra McCoy, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida dentro de un vehículo en una propiedad privada del sector de French Key tras varios días desaparecidas.
Los familiares de las mujeres aseguran que detrás de todo está Gilbert Santiago Reyes, un estadounidense expareja de Dioni Solórzano. La noche que desaparecieron habían salido a compartir con él, siendo vistos los cuatro por última vez en la zona de Coxen Hole.
Tras el hallazgo de las víctimas, Reyes huyó de Honduras con destino a los Estados Unidos, pero fue interceptado meses después en República Dominicana gracias a una alerta migratoria internacional.
Luego de un prolongado proceso de extradición, el sospechoso fue entregado a las autoridades hondureñas para responder por los crímenes que conmocionaron a la comunidad isleña.