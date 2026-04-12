Caen alias Peligroso y Bad Bunny, integrantes de la MS-13 que generaban terror en Choloma

Choloma

En una operación ejecutada en las últimas horas en Choloma, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La acción policial tuvo lugar en la colonia Suyapa, del sector Quebrada Seca, donde los agentes interceptaron a Nahun Obed Urbina Pineda, conocido en el mundo criminal como Peligroso.

Según las investigaciones de inteligencia, Urbina Pineda cuenta con una trayectoria de ocho años en la organización y ostenta un alto rango. Asimismo, las investigaciones detallan que fue deportado de EE UU en marzo de 2024, “desde donde coordinaba operaciones de alcance transnacional, dictando directrices que conectaban células criminales en el extranjero con el territorio hondureño. Actualmente, lideraba el programa de control y distribución de narcóticos”.

Junto a él fue capturado Anthony Gabriel Flores Ramírez, alias Bad Bunny, un integrante con 15 años de veteranía dentro de la estructura delictiva. Las autoridades lo identifican como el responsable del programa de gatilleros y de la venta de estupefacientes en la zona.

Durante el operativo, a los sospechosos se les decomisó un fusil AK-47 con munición de uso prohibido, además de una cantidad considerable de supuesta cocaína, marihuana y piedras de crack, junto con dispositivos móviles utilizados para sus coordinaciones.

Los detenidos fueron remitidos de inmediato a la Fiscalía correspondiente, donde enfrentarán cargos por porte ilegal de arma de fuego y munición de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.