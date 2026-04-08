Spotify lanza filme del concierto de Bad Bunny en Tokio

Spotify presentó este miércoles un proyecto fílmico de un concierto exclusivo que ofreció Bad Bunny el pasado 7 de marzo en Tokio, en lo que fue el primer espectáculo del artista puertorriqueño en Asia.
“Nunca imaginé que un día estaría dando un show en Tokio, ni en tantos otros lugares del mundo donde he tocado. Lo disfruto y me siento agradecido”, dijo Bad Bunny, cantante, en un comunicado enviado por Spotify.
“La música y el amor que le tengo a lo que hago me han traído hasta aquí. Para mí, es una validación de que cuando amas lo que haces y lo haces con dedicación, puedes llegar a lugares que nunca imaginaste”, añadió el artista, conocido como ‘El Conejo Malo’.
El espectáculo, llevado al formato cinematográfico bajo el título ‘Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film’, captura la presentación ofrecida por una sola noche ante más de 2.300 seguidores seleccionados por Spotify.
Este fue su primer concierto en Asia, realizado en el velódromo cubierto Tipstar Dome Chiba, en Tokio, donde interpretó varias de sus canciones incluidas en el Billions Club de la plataforma.
En colaboración con Stillz, su socio creativo de larga data, quien participa como director y fotógrafo, el filme muestra a Bad Bunny interpretando ocho de sus mayores éxitos, entre ellos ‘Tití Me Preguntó’, ‘Yonaguni’ y ‘NUEVAYoL’, además de momentos inéditos como una versión en salsa de ‘MIA’.
La producción, con una duración de 42 minutos, incluye también comentarios del artista sobre su trayectoria y su conexión con el público.
El proyecto está disponible en dispositivos iOS, Android, computadoras y televisores inteligentes. Los usuarios pueden activar subtítulos en inglés, español, portugués, japonés, francés y alemán.
Hasta el 30 de marzo, Bad Bunny contaba con 30 canciones dentro del Billions Club de Spotify, siendo ‘EoO’ la más reciente en alcanzar este hito.
El Billions Club es uno de los programas más emblemáticos de Spotify e incluye una lista de canciones, reconocimientos para artistas, una serie en video y, ahora, conciertos en vivo y contenido audiovisual de larga duración.