Incendio en el barrio Medina de SPS causa alarma entre habitantes

San Pedro Sula.

Varias bodegas comerciales y habitaciones de una cuartería fueron consumidos por las llamas que comenzaron a propagarse entre varias propiedades.

Un incendio estructural en el barrio Medina de San Pedro Sula ha causado zozobra este sábado a mediodía.

El humo ha cubierto una amplia zona entre la 10 calle y cuarta avenida de ese barrio sampedrano, sin reportar víctimas mortales o heridos.

Se informó que el Cuerpo de Bomberos comenzó con las labores de rescate de personas y de control del fuego.

Autoridades recomendaron a pobladores evitar la zona para facilitar las operaciones de los equipos de socorro.

