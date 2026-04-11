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Incendio en el barrio Medina de SPS causa alarma entre habitantes

El incendio consumió bodegas comerciales y habitaciones de una cuartería

San Pedro Sula.

Un incendio estructural en el barrio Medina de San Pedro Sula ha causado zozobra este sábado a mediodía.

Varias bodegas comerciales y habitaciones de una cuartería fueron consumidos por las llamas que comenzaron a propagarse entre varias propiedades.

El fuego se propagó por varias propiedades en la 10 calle y cuarta avenida del barrio Medina.

El fuego se propagó por varias propiedades en la 10 calle y cuarta avenida del barrio Medina.

 (Fotografía: LA PRENSA)

El humo ha cubierto una amplia zona entre la 10 calle y cuarta avenida de ese barrio sampedrano, sin reportar víctimas mortales o heridos.

Se informó que el Cuerpo de Bomberos comenzó con las labores de rescate de personas y de control del fuego.

Autoridades recomendaron a pobladores evitar la zona para facilitar las operaciones de los equipos de socorro.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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