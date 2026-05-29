Barcelona recibe duro golpe: Atlético rechaza primera oferta por Julián Álvarez

Madrid, España.

El Atlético de Madrid salió al paso de los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona y negó de manera categórica cualquier negociación entre ambos clubes. Desde las oficinas del Metropolitano calificaron las versiones publicadas en distintos medios como una “mentira absoluta” y aseguraron que la entidad azulgrana no ha presentado ninguna oferta formal por el delantero argentino.

Las especulaciones cobraron fuerza tras diversas informaciones que apuntaban a un supuesto interés del Barcelona y a una propuesta cercana a los 100 millones de euros. Sin embargo, la directiva rojiblanca insiste en que no existe ningún contacto oficial y que la cifra mencionada no corresponde a ninguna negociación real entre las instituciones.

El malestar en el Atlético es evidente. Fuentes cercanas al club consideran que se trata de una campaña destinada a generar ruido alrededor de una de las principales figuras del proyecto deportivo. Los dirigentes colchoneros sostienen que este tipo de informaciones se vienen repitiendo prácticamente desde la llegada del campeón del mundo a la capital española.