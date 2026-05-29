Barcelona recibe duro golpe: Atlético rechaza primera oferta por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid salió al paso de los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona y negó de manera categórica cualquier negociación entre ambos clubes. Desde las oficinas del Metropolitano calificaron las versiones publicadas en distintos medios como una “mentira absoluta” y aseguraron que la entidad azulgrana no ha presentado ninguna oferta formal por el delantero argentino.
Las especulaciones cobraron fuerza tras diversas informaciones que apuntaban a un supuesto interés del Barcelona y a una propuesta cercana a los 100 millones de euros. Sin embargo, la directiva rojiblanca insiste en que no existe ningún contacto oficial y que la cifra mencionada no corresponde a ninguna negociación real entre las instituciones.
El malestar en el Atlético es evidente. Fuentes cercanas al club consideran que se trata de una campaña destinada a generar ruido alrededor de una de las principales figuras del proyecto deportivo. Los dirigentes colchoneros sostienen que este tipo de informaciones se vienen repitiendo prácticamente desde la llegada del campeón del mundo a la capital española.
Incluso, desde la entidad madrileña apuntan a sectores vinculados al entorno del Barcelona y a posibles intermediarios relacionados con el futbolista como responsables de alimentar estas versiones. En el Metropolitano consideran que se intenta desestabilizar al jugador y alterar la tranquilidad del equipo en un momento clave de la planificación deportiva.
La postura del Atlético de Madrid es firme e innegociable. La dirección deportiva ha dejado claro que Julián Álvarez no está en venta y que el club no tiene intención de escuchar ofertas ni abrir conversaciones con ninguna entidad interesada en sus servicios durante este mercado.
El delantero argentino mantiene contrato vigente hasta junio de 2030, un vínculo que refleja la confianza depositada en él como una de las piezas fundamentales del proyecto rojiblanco. Desde su llegada, el atacante ha sido considerado un futbolista estratégico para el presente y el futuro de la institución.
Además, el Atlético cuenta con una importante protección contractual, ya que la cláusula de rescisión de Julián Álvarez está fijada en 500 millones de euros. Con este escenario, el club busca cerrar definitivamente cualquier especulación sobre una posible salida y concentrar toda la atención en los objetivos deportivos de la próxima temporada.