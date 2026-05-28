Florentino Pérez se confiesa: futuro de Vinicius, 'caso Negreira' y ¿fichará a Mourinho?

Madrid, España.

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, manifestó este jueves su deseo de renovar al internacional brasileño Vinicíus Júnior, al que definió como "uno de los delanteros mejores del mundo", y, preguntado por si va a fichar al portugués Jose Mourinho para el banquillo, aseguró que aún no ha hablado con él. "Es un buen entrenador claramente pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho", afirmó en una entrevista con Televisión Española en la que habló sobre el futuro de Vinicius. "No sé si va a renovar. Si pregunta por mi opinión, yo deseo que siga en el Real Madrid porque es uno de los mejores jugadores del mundo", dijo al respecto del brasileño.

Pérez adelantó que no va a participar en ningún debate electoral con el otro candidato a presidir el club, Enrique Riquelme. En su primera entrevista concedida en periodo electoral, Florentino Pérez volvió a cargar de nuevo contra el empresario alicantino, de quien dijo tener la sensación de que se presenta a las elecciones "porque necesita el club para su empresa" y sobre quien volvió a sembrar dudas respecto a su aval. "Dicen que este señor ha pedido un crédito al 54% anual. ¿Pero, cómo se puede pedir un crédito al 54%?", se preguntó.