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Tía y sobrina mueren en accidente de moto en la recta de Comayagua

Jessica Medina y su sobrina identificada como Génesis era originaria de Aguanqueterique, La Paz. Supuestamente una volqueta les quitó el derecha de vía

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Fotos en vida de Jessica Medina, una de las dos personas que perdieron la vida en la recta de Comayagua la tarde de este sábado 11 de abril.
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Las dos mujeres se trasladaban en esta motocicleta con placa BDD 9687

 Luis Licona
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Se confirmó que la persona que acompañaba a a Jessica era una sobrina a la que identificaron con el nombre de Génesis.
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En el lugar quedaron los cuerpos de las dos mujeres y una volqueta, que se supone les quitó el derecho de vía.
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En el mismo lugar donde murieron estas dos personas, recién había muerto una señora. El percance se registró en la CA-5 a la latura del Palillo, frente al hotel Nube Viajera.
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Personas cercanas a las jóvenes informaron que ella son originarias de Aguanqueterique, La Paz.
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Jessica era muy activa en las redes sociales en donde mostraba sus múltiples aventuras en el país, especialmente en el sur de Honduras, como en esta foto tomada en Amapala.
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"Tuve la oportunidad de conocerla, era cliente de la empresa en que trabajo. Era emprendedora y estaba muy joven, Dios de consuelo a sus familiares", escribió Raúl Rivera.
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"Tránsito debería de hacerles exámenes psicológicos a todos esos que manejan volquetas son un peligro en las vías públicas"m recomendó Hewrmes Pineda.
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"Estas dos muchachas tenían amiliares en la colonia independencia de Comayagua", detalló un vecino.
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