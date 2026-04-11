Tía y sobrina mueren en accidente de moto en la recta de Comayagua

Fotos en vida de Jessica Medina, una de las dos personas que perdieron la vida en la recta de Comayagua la tarde de este sábado 11 de abril.
Las dos mujeres se trasladaban en esta motocicleta con placa BDD 9687
Se confirmó que la persona que acompañaba a a Jessica era una sobrina a la que identificaron con el nombre de Génesis.
En el lugar quedaron los cuerpos de las dos mujeres y una volqueta, que se supone les quitó el derecho de vía.
En el mismo lugar donde murieron estas dos personas, recién había muerto una señora. El percance se registró en la CA-5 a la latura del Palillo, frente al hotel Nube Viajera.
Personas cercanas a las jóvenes informaron que ella son originarias de Aguanqueterique, La Paz.
Jessica era muy activa en las redes sociales en donde mostraba sus múltiples aventuras en el país, especialmente en el sur de Honduras, como en esta foto tomada en Amapala.
"Tuve la oportunidad de conocerla, era cliente de la empresa en que trabajo. Era emprendedora y estaba muy joven, Dios de consuelo a sus familiares", escribió Raúl Rivera.
"Tránsito debería de hacerles exámenes psicológicos a todos esos que manejan volquetas son un peligro en las vías públicas"m recomendó Hewrmes Pineda.
"Estas dos muchachas tenían amiliares en la colonia independencia de Comayagua", detalló un vecino.