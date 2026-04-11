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Sueños rotos: la tragedia de Fredy, hondureño ahogado en El Salvador

Fredy Valle se iba a convertir en ingeniero civil y era un apasionado por el campo y los carros. Su muerte ha causado luto en el occidente hondureño

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En tragedia que enluta a familias hondureña concluyó una gira académica en El Salvador para un grupo de estudiantes. Dos jóvenes murieran ahogados y otro más permaneciera desaparecido en una playa de La Libertad.
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El hecho ocurrió ayer, viernes, 10 de abril, cuando 41 universitarios del campus de Santa Rosa de Copán realizaban una actividad académica en territorio salvadoreño.

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Tras finalizar la jornada, los estudiantes se encontraban en un momento de recreación en la playa Las Flores, donde varios de ellos fueron arrastrados por el fuerte oleaje.
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Entre las víctimas mortales se encuentra Fredy Arnulfo Valle Aguilar, alumno de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Honduras, junto a su compañero Alexis Roberto Romero Lemus.

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Ambos fallecieron por ahogamiento, según confirmaron las autoridades, luego de que sus cuerpos fueran recuperados por equipos de socorro salvadoreños.
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Fredy Valle era originario de San Jorge, Ocotepeque y, de acuerdo con quienes lo conocieron, era un joven dedicado a sus estudios, apasionado por los vehículos clásicos y la vida en el campo.

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En sus redes sociales compartía momentos relacionados con estas actividades, lo que hoy ha generado múltiples mensajes de pesar.
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En el mismo incidente, continúa desaparecido el estudiante Olvin Alexander Mejía Solís, por lo que las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda en la zona.
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El suceso ha generado consternación entre compañeros, docentes y familiares, quienes han expresado su dolor a través de redes sociales.
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“Dios, has llevado el tesoro más valioso de la familia, una persona que primero eras Tú y después él. En resumen, el vacío no se llenará jamás ni nunca en la vida; solo Tú sabes el porqué y para qué. Gracias por haberlo prestado estos años, fuimos lo mejor con él. Ahora te toca a Ti cuidarlo como un ángel, y allá estará contigo como uno de tus hijos”, escribió un familiar.
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“Te vamos a recordar toda la vida, primo. Lo siento mucho, Fredy Arnulfo Valle. Se le agradece su amistad y respeto siempre”, y “Que Dios le conceda paz y resignación a toda su familia, y a su alma le dé el eterno descanso, contemplando el rostro de Jesús”, son otros de los mensajes que reflejan el profundo dolor que deja esta tragedia.
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