Sueños rotos: la tragedia de Fredy, hondureño ahogado en El Salvador

“Dios, has llevado el tesoro más valioso de la familia, una persona que primero eras Tú y después él. En resumen, el vacío no se llenará jamás ni nunca en la vida; solo Tú sabes el porqué y para qué. Gracias por haberlo prestado estos años, fuimos lo mejor con él. Ahora te toca a Ti cuidarlo como un ángel, y allá estará contigo como uno de tus hijos”, escribió un familiar.