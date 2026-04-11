Sueños rotos: la tragedia de Fredy, hondureño ahogado en El Salvador

En tragedia que enluta a familias hondureña concluyó una gira académica en El Salvador para un grupo de estudiantes. Dos jóvenes murieran ahogados y otro más permaneciera desaparecido en una playa de La Libertad.
El hecho ocurrió ayer, viernes, 10 de abril, cuando 41 universitarios del campus de Santa Rosa de Copán realizaban una actividad académica en territorio salvadoreño.
Tras finalizar la jornada, los estudiantes se encontraban en un momento de recreación en la playa Las Flores, donde varios de ellos fueron arrastrados por el fuerte oleaje.
Entre las víctimas mortales se encuentra Fredy Arnulfo Valle Aguilar, alumno de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Honduras, junto a su compañero Alexis Roberto Romero Lemus.
Ambos fallecieron por ahogamiento, según confirmaron las autoridades, luego de que sus cuerpos fueran recuperados por equipos de socorro salvadoreños.
Fredy Valle era originario de San Jorge, Ocotepeque y, de acuerdo con quienes lo conocieron, era un joven dedicado a sus estudios, apasionado por los vehículos clásicos y la vida en el campo.
En sus redes sociales compartía momentos relacionados con estas actividades, lo que hoy ha generado múltiples mensajes de pesar.
En el mismo incidente, continúa desaparecido el estudiante Olvin Alexander Mejía Solís, por lo que las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda en la zona.
El suceso ha generado consternación entre compañeros, docentes y familiares, quienes han expresado su dolor a través de redes sociales.
“Dios, has llevado el tesoro más valioso de la familia, una persona que primero eras Tú y después él. En resumen, el vacío no se llenará jamás ni nunca en la vida; solo Tú sabes el porqué y para qué. Gracias por haberlo prestado estos años, fuimos lo mejor con él. Ahora te toca a Ti cuidarlo como un ángel, y allá estará contigo como uno de tus hijos”, escribió un familiar.
“Te vamos a recordar toda la vida, primo. Lo siento mucho, Fredy Arnulfo Valle. Se le agradece su amistad y respeto siempre”, y “Que Dios le conceda paz y resignación a toda su familia, y a su alma le dé el eterno descanso, contemplando el rostro de Jesús”, son otros de los mensajes que reflejan el profundo dolor que deja esta tragedia.