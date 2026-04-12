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“Esto no es persecución”: Tomás Zambrano sobre juicio político contra Marlon Ochoa

Congreso seguirá con el juicio político aunque Marlon Ochoa no comparezca

“Esto no es persecución”: Tomás Zambrano sobre juicio político contra Marlon Ochoa

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, se refirió al proceso de juicio político promovido contra el funcionario Marlon Ochoa, al tiempo que reiteró el respaldo del Legislativo a la gestión del presidente Nasry Asfura.

Zambrano afirmó que el procedimiento no responde a motivaciones políticas, sino a un mecanismo establecido en la Constitución. “Esto no es persecución, lo he dicho, esto no es revanchismo, esto es control constitucional sobre altos funcionarios que creemos o cree el pueblo hondureño y los diputados que actúan más allá de las atribuciones que le da la misma Constitución y la ley”.

El titular del Legislativo explicó que Ochoa fue citado para comparecer el lunes a las 9:00 de la mañana. En caso de no presentarse, el proceso continuará conforme a lo establecido.

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“Si él no acude, el proceso continúa, ellos van a terminar las audiencias con los denunciados que lleguen, después van a tener documentos, medios de prueba, declaraciones de testigos que han pedido espacio, van a levantar un informe”, detalló.

Añadió que, una vez concluido el informe, será presentado ante el pleno del Congreso. “Yo voy a convocar a sesión y vamos a citar nuevamente a Marlon Ochoa, a Mario Morazán y a todos los altos funcionarios denunciados para que acudan al pleno”.

Zambrano destacó que 91 diputados votaron a favor de admitir el trámite de juicio político, lo que, según señaló, refleja el respaldo legislativo a este proceso.

En otro tema, el presidente del Congreso respondió a cuestionamientos sobre el liderazgo político en el país y reiteró su apoyo al mandatario. “

"El presidente es Tito Asfura y nosotros desde el Congreso, lo he dicho, tenemos un compromiso al 100% de respaldar la gestión del gobierno de Papi a la Orden, porque somos del mismo partido, pero somos complementarios”, afirmó Zambrano y subrayó que, pese a la separación de poderes, el Congreso Nacional acompañará la gestión del Ejecutivo.

Eliminación del Fondo Departamental

Sobre su gestión al frente del Legislativo, Zambrano señaló que se han impulsado reformas orientadas a la transparencia. A través de su cuenta en la red social X, indicó: “Ordenamos la casa, y lo hicimos de frente al pueblo hondureño”.

Entre las medidas adoptadas, mencionó la eliminación del Fondo Departamental, al considerar que fue mal utilizado, así como la supresión de la Comisión Permanente. “Nueve diputados no pueden sustituir la voz de 128. Eso no era democracia, y no lo vamos a permitir nunca más”, publicó.

Asimismo, destacó la aprobación por unanimidad de más de 180 contratos de infraestructura, que representan una inversión superior a 11,500 millones de lempiras. Según expuso, estas acciones buscan generar empleo y desarrollo en distintas comunidades del país.

“Este Congreso Nacional no le va a fallar al pueblo hondureño”, concluyó.

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Redacción La Prensa
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