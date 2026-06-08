Consternación por muerte de empresario y exregidor en Colón

La comunidad de Sonaguera y distintos sectores del departamento de Colón lamentan el fallecimiento de Avilio Medina Nataren, reconocido empresario hotelero y exregidor del Partido Liberal, quien murió tras sufrir un infarto mientras se encontraba en la ciudad de Tocoa.
De acuerdo con reportes preliminares, Medina Nataren comenzó a sentirse mal mientras participaba en una actividad benéfica. Ante la emergencia, fue trasladado a un centro asistencial privado de la zona, donde recibió atención médica; sin embargo, falleció a causa de una complicación cardíaca.
La noticia ha generado consternación entre familiares, amigos, líderes comunitarios y representantes del sector empresarial, quienes lo recuerdan como una persona comprometida con el desarrollo de Sonaguera y con una constante vocación de servicio hacia la comunidad.
Horas antes de su fallecimiento, el empresario participaba activamente en una jornada solidaria, acción que allegados consideran un reflejo de los valores que marcaron su vida.
“Su partida nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es sembrar bondad, servir a los demás y aportar algo positivo a nuestra sociedad mientras tenemos la oportunidad”, destacaron personas cercanas en mensajes difundidos tras conocerse su muerte.
Tras su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a Sonaguera, donde familiares y amistades comenzaron a darle el último adiós. Su velatorio se realiza en las instalaciones del Hotel Paraíso, mientras que el sepelio está programado para este lunes 8 de junio a las 4:00 de la tarde en el cementerio municipal.
Diversas instituciones educativas, amigos y conocidos han expresado muestras de solidaridad hacia la familia Medina Nataren, resaltando su trayectoria empresarial y su participación en iniciativas comunitarias y de apoyo social.
“Su legado y calidad humana permanecerán siempre en nuestra memoria”, señalaron personas cercanas a la familia.