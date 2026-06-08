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Consternación por muerte de empresario y exregidor en Colón

Avilio Medina Natarén había participado en una carrera benéfica en Tocoa antes de sufrir una complicación cardíaca

Consternación por muerte de empresario y exregidor en Colón
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La comunidad de Sonaguera y distintos sectores del departamento de Colón lamentan el fallecimiento de Avilio Medina Nataren, reconocido empresario hotelero y exregidor del Partido Liberal, quien murió tras sufrir un infarto mientras se encontraba en la ciudad de Tocoa.

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De acuerdo con reportes preliminares, Medina Nataren comenzó a sentirse mal mientras participaba en una actividad benéfica. Ante la emergencia, fue trasladado a un centro asistencial privado de la zona, donde recibió atención médica; sin embargo, falleció a causa de una complicación cardíaca.
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La noticia ha generado consternación entre familiares, amigos, líderes comunitarios y representantes del sector empresarial, quienes lo recuerdan como una persona comprometida con el desarrollo de Sonaguera y con una constante vocación de servicio hacia la comunidad.
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Horas antes de su fallecimiento, el empresario participaba activamente en una jornada solidaria, acción que allegados consideran un reflejo de los valores que marcaron su vida.

 Cortesía: Periodistas del Atlántico
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“Su partida nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es sembrar bondad, servir a los demás y aportar algo positivo a nuestra sociedad mientras tenemos la oportunidad”, destacaron personas cercanas en mensajes difundidos tras conocerse su muerte.

 Cortesía: Periodistas del Atlántico
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Tras su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a Sonaguera, donde familiares y amistades comenzaron a darle el último adiós. Su velatorio se realiza en las instalaciones del Hotel Paraíso, mientras que el sepelio está programado para este lunes 8 de junio a las 4:00 de la tarde en el cementerio municipal.
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Diversas instituciones educativas, amigos y conocidos han expresado muestras de solidaridad hacia la familia Medina Nataren, resaltando su trayectoria empresarial y su participación en iniciativas comunitarias y de apoyo social.
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“Su legado y calidad humana permanecerán siempre en nuestra memoria”, señalaron personas cercanas a la familia.

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