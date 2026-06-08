Cristina se forma frente a Centroamérica y amenaza con fuertes lluvias a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La tormenta tropical Cristina se formó este lunes frente a las costas de Centroamérica y mantiene bajo vigilancia a Honduras debido a su cercanía con el litoral Pacífico y a las fuertes lluvias que podría generar durante los próximos días. El fenómeno, que inicialmente fue clasificado como depresión tropical Tres-E, alcanzó vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a una velocidad aproximada de siete kilómetros por hora.

Aunque el centro del sistema permanece sobre aguas del océano Pacífico, su trayectoria cercana a Nicaragua, El Salvador y Honduras favorecerá el ingreso de abundante humedad, incrementando la nubosidad y las precipitaciones sobre el territorio hondureño. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias asociadas con Cristina podrían afectar las zonas costeras de Centroamérica hasta el jueves y provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, principalmente en comunidades ubicadas en terrenos montañosos.

También se anticipa que condiciones propias de tormenta tropical comiencen a sentirse desde las primeras horas del martes en sectores costeros de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Ante la evolución del fenómeno, el ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene reuniones con los equipos técnicos y de monitoreo para reforzar las acciones de vigilancia, prevención y coordinación. La institución señaló que permanece alerta para responder oportunamente ante cualquier emergencia y pidió a la población, especialmente a quienes habitan cerca de ríos, quebradas, laderas y zonas propensas a inundaciones, mantenerse pendiente de los comunicados oficiales.

Boris también aporta humedad

Mientras Cristina avanza cerca de Centroamérica, la tormenta tropical Boris se localiza aproximadamente a 195 kilómetros al sureste de Acapulco, México, con movimiento hacia el noreste a seis kilómetros por hora. Aunque Boris se dirige hacia territorio mexicano y no representa una amenaza directa para Honduras, su circulación mantendrá interacción con el sistema ubicado frente a Centroamérica y contribuirá al ingreso de humedad desde el Pacífico.