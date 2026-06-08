  1. Inicio
  2. · Honduras

Cristina se forma frente a Centroamérica y amenaza con fuertes lluvias a Honduras

La tormenta tropical se desplaza cerca de las costas de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Copeco advierte que el sistema aumentará la humedad, nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 12:17 -
  • Jessica Figueroa
Cristina se forma frente a Centroamérica y amenaza con fuertes lluvias a Honduras

Las tormentas tropicales Boris y Cristina permanecen activas en el oceáno Pacífico; ambos sistemas favorecen el ingreso de humedad y el aumento de las lluvias sobre Honduras.

 Fotos: NHC/LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La tormenta tropical Cristina se formó este lunes frente a las costas de Centroamérica y mantiene bajo vigilancia a Honduras debido a su cercanía con el litoral Pacífico y a las fuertes lluvias que podría generar durante los próximos días.

El fenómeno, que inicialmente fue clasificado como depresión tropical Tres-E, alcanzó vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a una velocidad aproximada de siete kilómetros por hora.

Copeco vigila tormenta tropical en el océano Pacífico

Aunque el centro del sistema permanece sobre aguas del océano Pacífico, su trayectoria cercana a Nicaragua, El Salvador y Honduras favorecerá el ingreso de abundante humedad, incrementando la nubosidad y las precipitaciones sobre el territorio hondureño.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias asociadas con Cristina podrían afectar las zonas costeras de Centroamérica hasta el jueves y provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, principalmente en comunidades ubicadas en terrenos montañosos.

Cristina se desplaza frente a las costas de Centroamérica y, por su cercanía con Honduras, podría provocar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

Cristina se desplaza frente a las costas de Centroamérica y, por su cercanía con Honduras, podría provocar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

También se anticipa que condiciones propias de tormenta tropical comiencen a sentirse desde las primeras horas del martes en sectores costeros de Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Ante la evolución del fenómeno, el ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene reuniones con los equipos técnicos y de monitoreo para reforzar las acciones de vigilancia, prevención y coordinación.

La institución señaló que permanece alerta para responder oportunamente ante cualquier emergencia y pidió a la población, especialmente a quienes habitan cerca de ríos, quebradas, laderas y zonas propensas a inundaciones, mantenerse pendiente de los comunicados oficiales.

Boris también aporta humedad

Mientras Cristina avanza cerca de Centroamérica, la tormenta tropical Boris se localiza aproximadamente a 195 kilómetros al sureste de Acapulco, México, con movimiento hacia el noreste a seis kilómetros por hora.

Aunque Boris se dirige hacia territorio mexicano y no representa una amenaza directa para Honduras, su circulación mantendrá interacción con el sistema ubicado frente a Centroamérica y contribuirá al ingreso de humedad desde el Pacífico.

Temporada ciclónica inicia en el Pacífico: Copeco pide prepararse para las lluvias

El Centro Nacional de Huracanes reportó que Boris alcanzó vientos máximos sostenidos cercanos a los 65 kilómetros por hora.

Copeco informó que mantiene vigilancia permanente sobre ambas tormentas y actualizará sus avisos en caso de que se registren cambios importantes en la trayectoria, intensidad o efectos esperados sobre Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias