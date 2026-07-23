Video del momento en que asaltan a testigos de Jehová en Valle de Ángeles

Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

Un asalto cometido a plena luz del día quedó registrado en video en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, donde dos mujeres fueron despojadas de sus pertenencias por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. De acuerdo con la información disponible, las víctimas fueron identificadas como integrantes de la iglesia Salón del Reino de los Testigos de Jehová. El hecho ocurrió mientras caminaban por una calle del municipio.

La secuencia fue grabada desde el interior de un inmueble cercano por una persona que presenció el hecho y utilizó la cámara de su teléfono celular para registrar lo sucedido. En las imágenes se observa cómo uno de los ocupantes de la motocicleta desciende del vehículo, se aproxima a las mujeres y, bajo amenazas, les exige entregar sus pertenencias. Las víctimas permanecen sin oponer resistencia durante el atraco.