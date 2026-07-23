Hallan a un hombre muerto junto a una motocicleta en el bulevar del sur de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este jueves en el bulevar del sur, a la altura del Campo Agas, en San Pedro Sula.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece como desconocida.

Las circunstancias del hallazgo son confusas: el cuerpo yace junto a una motocicleta que tenía el casco colocado sobre ella; además, el fallecido viste un pantalón gris, pero no tiene camisa.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena e iniciaron las primeras investigaciones. A la espera del levantamiento por parte de Medicina Forense y la posterior autopsia.

Las autoridades aún no determinan las causas exactas de la muerte.