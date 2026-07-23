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Hallan a un hombre muerto junto a una motocicleta en el bulevar del sur de San Pedro Sula

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece como desconocida. Las circunstancias del hallazgo son confusas.

Hallan a un hombre muerto junto a una motocicleta en el bulevar del sur de San Pedro Sula

Las autoridades policiales acordonaron la escena.
San Pedro Sula

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este jueves en el bulevar del sur, a la altura del Campo Agas, en San Pedro Sula.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece como desconocida.

Las circunstancias del hallazgo son confusas: el cuerpo yace junto a una motocicleta que tenía el casco colocado sobre ella; además, el fallecido viste un pantalón gris, pero no tiene camisa.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena e iniciaron las primeras investigaciones. A la espera del levantamiento por parte de Medicina Forense y la posterior autopsia.

Las autoridades aún no determinan las causas exactas de la muerte.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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