Capturan a acusado de matar a niña Kimberly Sabillón en Petoa, Santa Bárbara

Petoa, Santa Bárbara

Un hombre de 29 años señalado como supuesto responsable de la violación agravada y asesinato de la niña Kimberly Anaí Sabillón Barahona, ocurrido en noviembre de 2025 en Petoa, Santa Bárbara, fue capturado este miércoles por agentes de la Unidad Departamental de Prevención Número 16 (UDEP-16). El detenido fue identificado como Willian Jonathan Reyes Pineda, de 29 años, de oficio jornalero, originario de Petoa y residente en la aldea El Paraíso, lugar donde ocurrió el crimen que conmocionó a los pobladores de la zona.

El suboficial Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, informó que al sospechoso se le ejecutó una orden de captura por suponerlo responsable de los delitos de violación agravada y asesinato en perjuicio de la menor. La detención se realizó luego de labores de seguimiento e inteligencia desarrolladas por agentes policiales en la aldea Santa Lucía, municipio de Ilama. La orden de aprehensión, según el informe policial, fue emitida por la Fiscalía Regional de Santa Bárbara el 21 de julio de 2026. De acuerdo con las investigaciones, el crimen contra Kimberly ocurrió el 24 de noviembre de 2025, cuando la niña, de seis años, salió de su vivienda en la aldea El Paraíso para realizar una compra en una pulpería por encargo de su abuela materna.