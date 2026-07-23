Roberto Carlos es hospitalizado de emergencia

Hace unas horas se informó que el cantante, Roberto Carlos, fue hospitalizado para ser sometido a una cirugía previamente programada. La noticia fue confirmada por medio de un comunicado, generando mucha preocupación entre los fans.
A sus 85 años de edad, Roberto Carlos es considerado uno de los grandes cantantes en América Latina gracias al éxito que consiguió con sus sencillos "Lady Laura", "Amada amante" y "Detalles", por lo que el reciente comunicado sobre su estado de saludo no pasó desapercibido para nadie.
Por medio de un comunicado compartido en Instagram se detalló que el cantante nacido en Brasil se sometió a una cirugía de vesícula "previamente programada". Se explicó que su proceso de recuperación será rápido, por lo que no modificará sus presentaciones.
"Le informamos que el artista Roberto Carlos se someterá a una cirugía de la vesícula mediante laparoscopia por video, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo y sigue todas las instrucciones médicas. La recuperación es rápida, sin interferir con el horario de espectáculos ya programado", se lee en el escrito.
Roberto Carlos es un famoso cantante nacido en Brasil, pero con gran fama en varios países de América Latina. Algunos de sus grandes éxitos son las canciones "Lady Laura", "Amada amante" y "Detalles".