Fallece Plas Johnson, el músico que dio vida al icónico sonido de "La Pantera Rosa"

Estados Unidos

La noticia fue confirmada por la emisora especializada en jazz KKJZ, el periódico Donaldsonville Chief y posteriormente por sus hijos, Eric Johnson y Stephanie Oliver , quienes informaron que el artista murió acompañado por su familia. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento.

El mundo del cine y la música está de luto tras la muerte del saxofonista estadounidense Plas Johnson , reconocido internacionalmente por interpretar el inolvidable solo de saxofón del tema principal de "La Pantera Rosa" . El músico falleció el pasado 15 de julio en su residencia de Granada Hills, en Los Ángeles, a los 94 años, apenas unos días antes de cumplir 95.

Nacido en Donaldsonville, Luisiana, como Plas John Johnson Jr., comenzó su carrera profesional durante la década de 1950 junto a su hermano Ray Johnson. Gracias a su talento y versatilidad, rápidamente se consolidó como uno de los músicos de sesión más solicitados de la industria estadounidense.

Su gran salto a la fama llegó en 1963, cuando el reconocido compositor Henry Mancini lo eligió para interpretar el emblemático saxofón de la banda sonora de "La Pantera Rosa". Aquella interpretación terminó convirtiéndose en una de las melodías más icónicas de la historia del cine y quedó inseparablemente ligada al famoso personaje animado.

El éxito de la banda sonora fue rotundo. La música de "La Pantera Rosa" obtuvo tres premios Grammy y una nominación al Premio Oscar como Mejor Banda Sonora Original. Además, el Instituto Americano del Cine (AFI) la inclusión entre las partituras más influyentes del séptimo arte, reconocimiento al que contribuyó de manera decisiva el característico sonido del saxofón de Johnson.

Durante más de siete décadas de carrera, el músico dejó su huella en millas de grabaciones y colaboró ​​con algunas de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Entre ellas destacan Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, BB King, Johnny Otis y Barbra Streisand, entre muchos otros artistas.

Su talento también llegó al rock y al pop. Participó en producciones de The Beach Boys, además de trabajar con pioneros del rock and roll como Little Richard, Ricky Nelson y Fats Domino, consolidándose como uno de los instrumentistas más respetados y prolíficos de Hollywood.

El legado de Johnson trascendió los estudios de grabación y fue reconocido en el documental "The Wrecking Crew" (2008), que rinde homenaje a los músicos de sesión que ayudaron a construir algunos de los mayores éxitos de la música estadounidense sin recibir siempre el reconocimiento público que merecían.