Hija menor de Brad Pitt decide quitarse legalmente el apellido de su padre

Continúa el distanciamiento entre Brad Pitt y sus hijos. Esta vez, Vivienne Jolie-Pitt, la hija menor del actor y de Angelina Jolie, presentó una solicitud para eliminar legalmente el apellido de su padre y pasar a llamarse únicamente Vivienne Marcheline Jolie.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, la joven de 18 años presentó una petición ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para cambiar oficialmente su nombre.

En el expediente, el motivo del cambio aparece descrito simplemente como “personal”. La audiencia para revisar la solicitud quedó programada para el 2 de noviembre.

La joven firmó la petición el pasado 12 de julio, el mismo día en que cumplió 18 años. Según la legislación de California, tiene la edad mínima para presentar este tipo de solicitud por cuenta propia. La decisión convierte a Vivienne en el cuarto hijo de la expareja en iniciar un proceso formal para dejar de utilizar el apellido Pitt.

Aunque el trámite legal recién comenzó este año, Vivienne ya había dejado de usar el apellido de su padre en algunas de sus actividades profesionales.

En mayo de 2024 apareció acreditada como “Vivienne Jolie” en el Playbill del musical de Broadway The Outsiders, producción que coprodujo junto a Angelina Jolie. Aquella fue la primera señal pública de que la joven había comenzado a identificarse únicamente con el apellido de su madre.

Vivienne y su hermano gemelo Knox son los hijos biológicos menores de Brad Pitt y Angelina Jolie. La expareja también tiene otros cuatro hijos: Maddox, Pax y Zahara, quienes fueron adoptados, y Shiloh, su primera hija biológica.

Vivienne no es la primera integrante de la familia que decide prescindir del apellido Pitt.

En 2024, Shiloh presentó una petición para cambiar legalmente su nombre a Shiloh Jolie, solicitud que fue aprobada en agosto de ese mismo año.

Su abogado, Peter Levine, explicó entonces en declaraciones recogidas por PEOPLE que la joven “tomó una decisión independiente y significativa tras acontecimientos dolorosos” y que “simplemente estaba siguiendo el proceso legal” al publicar el aviso correspondiente.

Más recientemente, Zahara solicitó modificar su nombre a Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox pidió pasar a llamarse Maddox Chivan Jolie. Ambos procedimientos continúan pendientes y sus respectivas audiencias judiciales fueron programadas para septiembre.

Antes incluso de iniciar el trámite legal, Zahara ya había dejado de utilizar el apellido Pitt en actos públicos. En 2023 se presentó como Zahara Marley Jolie al ingresar a la hermandad Alpha Kappa Alpha en Spelman College y, posteriormente, utilizó ese mismo nombre durante su ceremonia de graduación.

El deterioro de la relación entre Brad Pitt y varios de sus hijos fue una secuela de la separación del actor y Angelina Jolie en 2016, con el agravante de un presunto altercado en el avión privado.

La expareja puso fin oficialmente a su divorcio en 2024, luego de una extensa batalla legal, aunque ambos continúan enfrentados por el control de Château Miraval, la bodega francesa que adquirieron durante su relación.