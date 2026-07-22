Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que están esperando a su segundo bebé

México.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tomaron a todos por sorpresa este miércoles al confirmar una noticia que los llena de dicha: ¡están esperando a su segundo bebé! A pesar de mantener la privacidad de su vida personal, decidieron abrir las puertas de su corazón para compartir con el mundo entero esta grata noticia que los llena de ilusión.

Dejando el misterio de lado, Cynthia y Carlos no sólo anunciaron el embarazo, sino que han revelado que la cigüeña llegará a su hogar con una niña, de quien también compartieron el nombre.

El anuncio no sólo fue una noticia, sino un relato de gratitud: "Dios nos ha vuelto a bendecir... Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte... MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte", escribió la pareja en una publicación conjunta en las redes sociales. "Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León".