Julio Camejo confirma su divorcio de Isabela Gutman tras 10 años de matrimonio

México.

El actor, Julio Camejo confesó que se está divorciando después de más de 10 años de matrimonio con Isabela Gutman, generando mucha incertidumbre entre los televidentes.

En pleno estreno de "Survivor México 2026", el actor abrió su corazón para confesar que está pasando por un complicado momento personal después de iniciar su divorcio de su esposa, Isabela Gutman, con quien procreó a dos hijos.

El protagonista de las telenovelas "Destilando amor", "Clase 406", "Tormenta en el paraíso" y "Hasta el fin del mundo" señaló que su pareja fue la encargada de tomar la decisión de separarse.