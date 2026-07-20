Jennifer López inicia con los festejos por sus 57 años y presume cuerpazo

Ciudad de México.

Jennifer López comenzó los festejos por su cumpleaños 57 con una publicación en redes sociales en la que mostró algunos de los momentos más especiales de un reciente viaje junto a su hermana Lynda, incluyendo una fotografía en la que aparece completamente desnuda mientras disfruta de un baño en un lujoso hotel.

La cantante y actriz, quien celebrará su cumpleaños el próximo 24 de julio, publicó un carrusel de imágenes y videos en Instagram donde mostró parte de la escapada que realizó para festejar tanto su aniversario como el de Lynda, quien cumplió 55 años el pasado 14 de junio.

Entre las postales destacan sus visitas al torneo de Wimbledon, en Londres, y al desfile de Alta Costura de Dolce & Gabbana en Sicilia. Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la de JLo relajándose dentro de una bañera mientras compartía un postre con su hermana.

"¡Un viaje doble de cumpleaños entre hermanas siempre es una buena idea! ¡Te quiero, Lynnie! ¡Feliz cumpleaños!", escribió la intérprete para acompañar la publicación.