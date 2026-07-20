Jennifer López inicia con los festejos por sus 57 años y presume cuerpazo

Jennifer López comenzó los festejos por su cumpleaños 57 con una publicación en redes sociales en la que mostró algunos de los momentos más especiales de un reciente viaje junto a su hermana Lynda, incluyendo una fotografía en la que aparece completamente desnuda mientras disfruta de un baño en un lujoso hotel.
La cantante y actriz, quien celebrará su cumpleaños el próximo 24 de julio, publicó un carrusel de imágenes y videos en Instagram donde mostró parte de la escapada que realizó para festejar tanto su aniversario como el de Lynda, quien cumplió 55 años el pasado 14 de junio.
Entre las postales destacan sus visitas al torneo de Wimbledon, en Londres, y al desfile de Alta Costura de Dolce & Gabbana en Sicilia. Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la de JLo relajándose dentro de una bañera mientras compartía un postre con su hermana.
"¡Un viaje doble de cumpleaños entre hermanas siempre es una buena idea! ¡Te quiero, Lynnie! ¡Feliz cumpleaños!", escribió la intérprete para acompañar la publicación.
El álbum incluye un video de una cena especial en la que ambas recibieron pasteles para celebrar un año más de vida, reflejando la estrecha relación que mantienen.
Jennifer ha hablado en distintas ocasiones sobre el vínculo que comparte con Lynda y con su hermana mayor, Leslie. Durante un evento de Variety en 2014 recordó que esa relación se fortaleció aún más cuando ambas estuvieron embarazadas al mismo tiempo.
"Empezamos a hablar todos los días, incluso hasta altas horas de la madrugada, sobre cómo tener hijos cambiaría nuestras vidas. Era como cuando éramos niñas compartiendo habitación en el Bronx, hablando de nuestros sueños", recordó entonces.
En los últimos meses, la artista también ha compartido el orgullo que siente por sus hijos gemelos, Max y Emme, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, quienes recientemente se graduaron de la preparatoria y están por comenzar una nueva etapa en la universidad.