Shakira, Madonna y BTS: ¿Cantaron de gratis en la final del Mundial?

Ciudad de México.

Muchos se preguntan si artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS recibieron alguna paga por sus actuaciones en la final del Mundial de Fútbol, pero lo cierto es que no, los cantantes no reciben dinero por ello.

Los artistas fueron parte del histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De acuerdo con el medio británico, Daily Mail, la FIFA únicamente cubrió los costos de producción del evento y una compensación mínima por los ensayos, mientras que los artistas aceptaron presentarse a cambio de la exposición mundial que ofrece el torneo, siguiendo un modelo similar al del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La final del Mundial 2026 marcó un hecho sin precedentes al convertirse en la primera en incorporar un show de medio tiempo con artistas internacionales, una apuesta con la que la FIFA buscó combinar el fútbol y la música en el escenario deportivo más importante del planeta.

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El espectáculo también tuvo un propósito benéfico, ya que fue organizado para impulsar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, iniciativa que pretende recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso de niños y jóvenes a la educación y al futbol.

"Cuando se ocupa un puesto de responsabilidad, uno quiere hacer todo lo posible para tener un impacto real. No todo el mundo puede convertirse en campeón del mundo, pero todos podemos mejorar un poco con la educación adecuada", afirmó Gianni Infantino, presidente de FIFA, durante conferencia Global Citizen NOW en Nueva York.

Shakira también reforzó ese compromiso al anunciar que donará el 100 por ciento de las regalías de "Dai Dai", himno oficial del Mundial 2026, al mismo fondo educativo.

Pese a reunir a algunas de las figuras más importantes de la música internacional, el espectáculo dividió la opinión de los aficionados, ya que en redes sociales varios usuarios lo calificaron como un "desastre", criticaron la falta de colaboraciones entre los artistas y cuestionaron la elección musical de Justin Bieber.