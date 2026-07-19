Piqué y su hijo son captados disfrutando del show de Shakira en el Mundial

Estados Unidos.

En medio del espectáculo que ofreció Shakira durante la gran final del Mundial 2026 , uno de los momentos que más llamó la atención no ocurrió sobre el escenario, sino en las gradas del estadio.

Las cámaras captaron a Sasha , el hijo menor de la cantante colombiana, disfrutando con entusiasmo de la interpretación de "Dai Dai", mostrando su emoción mientras seguía el ritmo de la presentación de su madre.

El pequeño se encontraba acompañado por su padre, Gerard Piqué, y la transmisión oficial no dejó pasar la oportunidad de enfocar en varias ocasiones la reacción del exfutbolista español mientras Shakira brillaba sobre el escenario ante millones de espectadores en todo el mundo.

Las imágenes del emotivo momento rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde usuarios destacaron la actitud de Sasha y comentaron la inesperada presencia de Piqué durante una de las presentaciones más comentadas de la final del Mundial 2026.