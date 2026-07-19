Mundial 2026: la fusión del fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La final del Mundial 2026 representará un hecho inédito en el fútbol con la incorporación de un show de medio tiempo, lo que llevará la pausa reglamentaria a 17 minutos.

Esta decisión de la FIFA responde a una estrategia que busca acercar el espectáculo futbolístico a las audiencias estadounidenses, donde el fútbol americano se caracteriza por pausas extendidas y presentaciones musicales de alto perfil.

El partido, que incluirá presentaciones de artistas de talla internacional como Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, evidenciará cómo el evento deportivo más importante del planeta incorpora elementos de otras tradiciones para atraer a nuevos públicos, afirmó NBC News.

La modificación en el entretiempo, que supera el límite reglamentario de 15 minutos que impone la normativa internacional, permitirá montar un escenario sobre el campo para los artistas principales. Replicando el formato de los espectáculos musicales del Super Bowl, el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

De acuerdo con NBC News, la duración extra del descanso genera debate entre entrenadores y jugadores, quienes advierten sobre el impacto físico de una pausa extensa en el rendimiento de los futbolistas.

NBC News destaca que el debate no es nuevo. Durante la final de la Copa América 2024, la CONMEBOL ya había implementado un show de medio tiempo, lo que generó críticas de parte de quienes consideran que estos cambios afectan la esencia del fútbol.

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, cuestionó en voz alta la conveniencia de extender el entretiempo, advirtiendo que “esos minutos de recuperación en el vestuario pueden alterar la preparación física y mental de los jugadores”.

Para el técnico, modificar tiempos tradicionales por un espectáculo externo puede tener consecuencias deportivas difíciles de cuantificar.Otra innovación que distingue a este Mundial es la incorporación obligatoria de pausas de hidratación en la mitad de cada tiempo, con una duración de tres minutos cada una.

Esta medida, que según NBC News ya se había utilizado de manera excepcional en el Mundial de Brasil 2014 por condiciones climáticas extremas, ahora se transformó en una constante de todos los partidos.

Así, los encuentros dejan de dividirse en dos tiempos para estructurarse en cuatro tramos, lo que para varios entrenadores representa una alteración significativa del ritmo y la identidad del fútbol.

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, expresó que estas interrupciones “modifican la identidad de un partido mucho más de lo que imaginaba”.

Por su parte, Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, sostuvo que “jugar cuatro períodos en vez de dos altera la concepción culturalmente construida de cómo interpretar el fútbol”.Para Bielsa, la medida “no agrega nada y quita mucho”, ya que nadie consideró el impacto que podría tener sobre la naturaleza cautivante del juego.

No todas las voces coinciden. El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, si bien no apoyó la idea en un principio, luego decidió aprovecharla para realizar ajustes tácticos durante los partidos.

Así lo hizo en un amistoso disputado en Charlotte, Carolina del Norte, cuando mostró a sus jugadores cambios de estrategia en una computadora portátil durante una de estas pausas.

En cuanto a los futbolistas, el defensor estadounidense Sergiño Dest opinó que la pausa “también es una oportunidad para calmarse y conversar con los compañeros”, considerando que puede resultar positiva bajo ciertas circunstancias.