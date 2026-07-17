"Wonderwall" de Oasis: Himno de la selección inglesa es número 1 en Spotify

Tegucigalpa, Honduras.

“Wonderwall”, la icónica canción de la banda británica Oasis, alcanzó por primera vez el puesto número 1 de la lista global de Spotify, tres décadas después de su lanzamiento en octubre de 1995. Este hito se registró el jueves, cuando el tema acumuló más de 5,01 millones de reproducciones en un solo día, una nueva cifra récord para la canción de la banda de britpop. Durante el Mundial de Fútbol United 2026, los jugadores y miles de fanáticos de la selección de Inglaterra convirtieron “Wonderwall” en su himno no oficial y, tras cada victoria, entonaron la canción junto a sus aficionados en los estadios.

Esta tradición que ya se había repetido en partidos de la liga inglesa desde hace unos años, se llevó al Mundial 2026 donde comenzó después del triunfo de la selección ante Croacia, cuando el delantero Harry Kane aseguró que cantar junto a los hinchas fue uno de sus momentos favoritos de toda su carrera. Y se repitió tras la victoria sobre República Democrática del Congo, luego en Ciudad de México y finalmente en Miami, durante el partido de cuartos de final ante Noruega.



La reacción de Oasis

Además de liderar el ranking global de Spotify, “Wonderwall” alcanzó un nuevo máximo en Estados Unidos, con 857.000 reproducciones en un día. El guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, celebró que la canción se haya convertido en el símbolo del equipo inglés y en En redes sociales, los usuarios reaccionaron con sorpresa ante el fenómeno. “‘Wonderwall’ le pertenece a la gente, y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores”, afirmó en declaraciones a la revista People, que recoge Infobae. “Mucha suerte a todos los que han viajado hasta allá”.

El tema "Wonderwall" escrito por Noel Gallagher, salió a la luz el 30 de octubre de 1995, como sencillo del segundo álbum de Oasis '(What´s the Story) Morning Glory?' y es uno de los mayores éxitos de la banda. Le letra de "Wonderwall" es una expresión de anhelo y afecto hacia una persona que es vista como un salvavidas emocional, afirmas expertos. Según datos, un 'wonderwall', término que no tiene una traducción literal al español sugiere la idea de algo maravilloso y protector, como un muro que resguarda o un fenómeno que inspira asombro. Noel Gallagher ha explicado en varias ocasiones que la canción habla de una persona que se convierte en un apoyo fundamental para otra. En español, aunque no en una traducción palabra por palabra, el tema habla de una "persona indispensable", "gran apoyo" o "quien siempre está ahí".

Se acabó el sueño y el himno