Documental Oasis: La primera entrevista conjunta de los Gallagher en 25 años

Londres, Reino Unido

Un nuevo documental sobre la banda británica Oasis a cargo del creador de los 'Peaky Blinders' Steven Knight, que verá la luz en el último trimestre del año, ofrecerá la primera entrevista conjunta de los hermanos Liam y Noel Gallagher en más de 25 años. El documental, que todavía no tiene titulo, cuenta con la producción de Magna Studios y Sony Music Vision, y estrenará de forma limitada en cines el 11 de septiembre antes de estar disponible en la plataforma bajo demanda Disney+ a finales de este año, según informaron en un comunicado.

La cinta seguirá a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión 'Oasis Live'25', que los llevó el año pasado por escenarios de todo el mundo tras un parón musical de 16 años, e incluirá imágenes exclusivas entre bambalinas así como la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de un cuarto de siglo. En palabras de Steven Knight, el largometraje "captura el espíritu y la emoción de un momento cultural mundial y hace justicia al ingenio y al talento de dos personas excepcionales". El documental contará la historia de los dos hermanos y de la banda, pero también hará hincapié en los seguidores de Oasis y cómo su música ha cambiado la vida de millones de personas.