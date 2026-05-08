Bruno Mars lanza “Lo Arriesgo Todo”, su nuevo tema en español

Bruno Mars, la superestrella ganadora del Grammy, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Lo Arriesgo Todo”, la versión en español de su exitoso sencillo “Risk It All”. Con este movimiento, el artista vuelve a conectarse con sus raíces latinas y amplía el alcance de su música hacia nuevas audiencias.
La canción llega en un momento clave de su carrera. Bruno Mars se encuentra actualmente en la plena gira mundial “The Romantic Tour”, una serie de conciertos que ha agotado entradas en estadios de distintos países y que figura entre las producciones más ambiciosas de su trayectoria.
El sencillo forma parte de su cuarto álbum en solitario, “The Romantic”, que debutó en el número uno de la lista Billboard 200. El disco marcó un nuevo hito en la carrera del cantante al convertirse en su segundo álbum en alcanzar la cima de esa clasificación, después de “Unorthodox Jukebox”.
Además, el lanzamiento incluye un vinilo especial de siete pulgadas, una edición de colección que refuerza la importancia del proyecto dentro de la discografía del artista.
El álbum también ha dominado las plataformas de streaming, alcanzando el primer lugar en las listas globales de Apple Music y Spotify, además de posicionarse entre los discos más escuchados en Estados Unidos.
Uno de los mayores éxitos de “The Romantic” ha sido “I Just Might”, canción que se convirtió en el décimo sencillo número uno de Bruno Mars en el Billboard Hot 100 y el primero en debutar directamente en la cima de la lista.
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Mientras tanto, “Risk It All” continúa consolidándose como un fenómeno global. El tema alcanzó el primer lugar en Billboard Global 200 y Billboard Streaming Songs, además de liderar clasificaciones de Apple Music y Spotify tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.
Con la llegada de “Lo Arriesgo Todo”, Bruno Mars busca expandir aún más el alcance de su música, ofreciendo una versión que conecta con audiencias hispanohablantes y reafirma su versatilidad artística.
El lanzamiento también refleja el creciente interés de artistas internacionales por acercarse al mercado latino, uno de los segmentos más dinámicos y en expansión dentro de la industria musical.
La recepción inicial ha sido positiva, con millas de reproducciones en plataformas digitales apenas horas después de su estreno. Los seguidores han destacado la naturalidad con la que Bruno Mars interpreta en español y la fuerza emocional que mantiene la canción.
Este proyecto refuerza la imagen de Bruno Mars como un artista global capaz de reinventarse y conectarse con distintos públicos sin perder su esencia musical.
Con “Lo Arriesgo Todo”, el cantante no solo explora un nuevo idioma, sino que reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de la actualidad.