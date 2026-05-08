Bruno Mars lanza “Lo Arriesgo Todo”, su nuevo tema en español

Bruno Mars, la superestrella ganadora del Grammy, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Lo Arriesgo Todo”, la versión en español de su exitoso sencillo “Risk It All”. Con este movimiento, el artista vuelve a conectarse con sus raíces latinas y amplía el alcance de su música hacia nuevas audiencias.

La canción llega en un momento clave de su carrera. Bruno Mars se encuentra actualmente en la plena gira mundial “The Romantic Tour”, una serie de conciertos que ha agotado entradas en estadios de distintos países y que figura entre las producciones más ambiciosas de su trayectoria.

El sencillo forma parte de su cuarto álbum en solitario, “The Romantic”, que debutó en el número uno de la lista Billboard 200. El disco marcó un nuevo hito en la carrera del cantante al convertirse en su segundo álbum en alcanzar la cima de esa clasificación, después de “Unorthodox Jukebox”.

Además, el lanzamiento incluye un vinilo especial de siete pulgadas, una edición de colección que refuerza la importancia del proyecto dentro de la discografía del artista.

El álbum también ha dominado las plataformas de streaming, alcanzando el primer lugar en las listas globales de Apple Music y Spotify, además de posicionarse entre los discos más escuchados en Estados Unidos.

Uno de los mayores éxitos de “The Romantic” ha sido “I Just Might”, canción que se convirtió en el décimo sencillo número uno de Bruno Mars en el Billboard Hot 100 y el primero en debutar directamente en la cima de la lista.

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