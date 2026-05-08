Harry Styles lanza el video de “Dance No More” y anuncia gira

Harry Styles se luce con sus pantalones cortos rojos de gimnasia y zapatillas blancas en el videoclip de “Dance No More”, el último sencillo extraído de su álbum “Kiss All the Time.

El video, dirigido por Colin Solal Cardo, desmiente el título de la canción al presentar una coreografía más ininterrumpida que la de cualquier otro video del álbum hasta la fecha. Más de dos docenas de bailarines acompañan a Styles en lo que inicialmente parece ser un gimnasio de instituto. Sin embargo, esta interpretación no se mantiene por mucho tiempo, ya que estalla una auténtica fiesta disco, con besos apasionados que se suman a las coreografías grupales.

“Dance No More” es la tercera canción de “Kiss All the Time. Disco, Ocasionalmente”. en tener videoclip. Styles inició su nueva etapa con el tema “Aperture” y su videoclip, donde se enfrenta a uncosador agresivo. Luego lanzó “American Girls” y un videoclip dirigido por James Mackel, en el que realiza acrobacias en un plato de cine, conduciendo un coche bajo un camión gigante que explota y saltando por los aires en moto.

El video de “Dance No More” sirve de antesala al lanzamiento de la gira “Together, Together” de Styles, que arranca el 16 de mayo con 10 conciertos en Ámsterdam e incluirá 12 noches en Londres, donde batirá récords en el estadio de Wembley; cuatro conciertos en Brasil; seis noches en México; y 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York.

Styles ya ha interpretado canciones de "Kiss All the Time. Disco, ocasionalmente.", incluyendo el debut en vivo de "Aperture" con una versión bailable en los Brit Awards. A principios de marzo, ofreció su primer concierto en tres años en el Co-op Live de Manchester, Inglaterra, que fue grabado y transmitido por Netflix dos días después. También rindió homenaje a canciones de esta época al ser presentador e invitado en “Saturday Night Live” el 14 de marzo.

Tras su lanzamiento en marzo, "Kiss All the Time. Disco, Ocasionalmente". se convirtió en su cuarto álbum consecutivo en debutar en el número 1 de la lista Billboard 200. El disco obtuvo 430.000 unidades equivalentes, lo que lo convirtió en el debut más exitoso hasta ese momento desde “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift.